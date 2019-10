MTK-Keski-Pohjanmaan uusi toiminnanjohtaja pystyttää biokaasuasemien ketjua – Jan-Ove Nyman: "Tavoitteeni on rakentaa Suomen suurin yksityisesti omistettu biotankkausasemien verkosto"

Johannes Tervo

Kokkolalainen biokaasuyrittäjä Jan-Ove Nyman on MTK-Keski-Pohjanmaan uusi toiminnanjohtaja.

Jan-Ove Nyman on päättäväinen kaveri. Kun Kokkolassa ei ollut biokaasun tankkausasemaa, hän päätti perustaa sellaisen. Urakka on ollut kova, pari viime vuotta hän on paiskinut yrittäjänä työtä biokaasuaseman avaamiseksi.

Nyt maali häämöttää. Tavoite on, että tankkausasema aloittaa ensi kesäkuun 10. päivänä.

