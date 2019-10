Suuri tuotantorakennusinvestointi on kuin palapelin kokoamista – "Maaseutuyrittäjän tärkein työkalu on taskulaskin"

Uuraislaisen Joni Kaipomäen uuden emolehmäpihaton kustannusarvio on noin 430 000 euroa.

Petteri Kivimäki

Joni Kaipomäen isännöimän Leppälän tilan eläinmäärä kaksinkertaistuu uuden navetan myötä. Tuliterä emolehmäpihatto siintää kuvassa taaimmaisena rakennuksena.

Nykypäivän maatalousyrittämisessä talousasioiden hallinta sekä yrittäjämäinen ote työhön korostuvat.

”Taskulaskin on ehdottomasti maaseutuyrittäjän tärkein työkalu. Jos laskukoneesta on patterit pois, on parempi olla tekemättä mitään kauppoja. Sillä vältetään monet murheet”, maatalousyrittäjä Joni Kaipomäki sanoo.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.