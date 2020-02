Auervaarat temmeltävät netissä

Ihminen muuttuu tyhmäksi kun se rakastuu. Huijarit käyttävät sitä surutta hyväkseen.

Tasaisin välein lehtiin asti nousee tarinoita, joissa auervaaraksi osoittautunut rakastaja on tyhjännyt tilit ja jättänyt jälkeen vain häpeän.

Ennen hurmurit sentään olivat todellisia, mutta nyt ne löytyvät netistä. Heitä ei välttämättä enää edes tapaa.

Huijausten todellista määrää ei tiedä kukaan, sillä suurin osa huijatuista kärsii tappiot ilman melua.

Se on ymmärrettävää. Kuinka joku voi olla niin vietävissä, että sortuu moiseen.

Mietin sitä, kun sain yllättävän sähköpostiviestin itärajan takaa.

Jossain Uralin suunnalla asusteleva kaunotar oli tykästynyt nettiprofiiliini siinä määrin, että hän oli päättänyt vääntää minulle viestin Google-­kääntäjällä.

Viesti oli niin huono, että päätin huvikseni vastata siihen.

Ihmisten pariutumiseen on tarkat säännöt. Se tapahtuu kaikille selvien sarjatasojen sisällä. Siksi missit ja jääkiekkosankarit löytävät luontevasti toisensa.

Samasta syystä väärälle tasolle tähtäävät peräkammarin pojat jäävät ilman. Kylän tavoitelluimmat neidot eivät heitä huomaa.

Poikkeuksia tietenkin on.

Naisilla nuoruus ja kauneus antaa mahdollisuuden statuksen nostoon. Mies taas päivittyy haluttavammaksi, jos on kuuluisa, vaikutusvaltainen tai varakas.

Elintasokuilu tarjoaa oikotien onneen. Sen avaa puulaakisarjan karsintoihin juuttuneelle tamppaajalle mahdollisuuden nousta mestaruussarjaan. Sitä kannattaa tavoitella vaikka pienellä riskillä.

Suomalaismiehet ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen ja hakeneet morsiamia idästä ja Aasiasta. Thaimaa, Venäjä, Viro ja Vietnam ovat miesten vaimonhakumatkojen ykköskohteet.

Naiset taas ovat katselleet sulhasia etelästä. Avioliittoja on solmittu irakilaisten, turkkilaisten ja gambialaisten miesten kanssa.

Mietin noita, kun katselin kuvissa hymyilevää noin 35-vuotiasta venäläiskaunotarta. Olisin hänelle lippu länteen.

Luultavimmin kuitenkin pelkkä raha-automaatti.

Karu totuus kun on, että nettisuhteissa matkaan tulee yleensä mutkia siinä vaiheessa, kun lippu pitäisi lunastaa.

Matkajärjestelyt kallistuvat ja äiti sairastuu, eikä hoitoon ole varaa.

Nettihuijausten hyvänä puolena on tasa-arvoisuus. Miehiä vievät apua tarvitsevat kaunokaiset. Naisille netti tarjoaa komeita amerikkalaiseverstejä ja lääkäreitä.

He työskentelevät kaukomailla, joissa palkka maksetaan käteisellä. Heillä on kova tarve lähettää rahat tai muut arvotavarat salkussa Suomeen, mutta tulliasiakirjoissa on epäselvyyksiä ja kuriiripalveluihin tarvitaan yllättäviä rahasummia.

Tarinoita riittää ja pyynnöt jatkuvat kunnes rakkauden sokaisema vastapää on niistetty tyhjiin.

Käteen ei jää mitään. Ei edes tarinaa kerrottavaksi, sillä häpeä on liian suuri.

Entä Tatjana? Kysyin työkaverille, näyttääkö hänen viestinsä skämmiltä?

Työkaveri katsoi uhkean uralilaiskaunottaren kuvaa ja kysyi sitten, milloin viimeksi olen vilkaissut itseäni peilistä…

Näin se on: jos joku on liian hyvää ollakseen totta, se ei ole totta.