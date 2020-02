Norjalainen ihmisluoti osaa potkia palloa – muut pelaajat näyttävät lönkötteleviltä lenkkeilijöiltä

Keylor Navas näytti juniorilta, joka ei yletä ylärimaan.

Nyt kannattaa kyllä seurata jalkapalloa. Siellä on nimittäin tapahtumassa jotain aivan poikkeuksellista. Norjalainen 19-vuotias Erling Braut Håland jytkytti tiistaina kaksi maalia Paris Saint Germainin verkkoon ja pisti ranskalaisen miljoonamiehistön polvilleen.

Håland on pelannut nyt saksalaisessa Dortmundissa seitsemän ottelua ja tehnyt 11 maalia. Se on tietenkin merkittävä määrä, mutta vielä kiinnostavampaa on, millaisella fysiikalla nuori mies pelaa jalkapalloa.

Ensimmäisellä jaksolla hän siivosi kulmapotkussa pallon oman maalin tolpalta väljemmille vesille. Kun hän huomasi mahdollisuuden vastaiskuun, hän pinkaisi juoksuun ja ohitti ihmisluotina kaikki pelaajat ja oli hetkessä toisessa päässä hakemassa maalipaikkaa.

Muut tavallisiin futaajiin verrattuna huippunopeat pelaajat näyttivät lönkötteleviltä lenkkeilijöiltä vaikka juoksivat täysiä.

Hålandin ensimmäinen maali oli hereillä olevan hyökkääjän tekemä. Hän oli ensimmäisenä haaskalla ja tuikkasi irtopallon sisään.

Toisessa maalissa hän sen sijaan laukoi niin kovaa, että maalivahti Keylor Navas ehti hypätä vasta kun pallo oli jo verkossa.

Hålandin ensimmäinen kosketus oli niin hyvä, että hän sai pallon puolustajasta sivuun. Silti tarvittiin salamannopea laukaus ja sellaisiin harvoin saa vastaavaa voimaa.

Navas ei nimittäin ole mikään tavallinen käsienheiluttelija, vaan maailman aivan ehdotonta kärkeä. Ja nyt hän näytti juniorilta, joka ei yletä ylärimaan.

Håland on ruumiinrakenteeltaan, eleiltään ja yleisilmeeltään kuin toinen nuorisolupaus Joel Pohjanpalo. Pohjanpalo ei nyt aivan yhtä kanuunamaista uran alkua saanut, ja hieman nopeampi ja nuorempikin norski on, mutta samantyyppistä varuillaan oloa näkee puolustajien eleissä hänen lähestyessä pallon kanssa.

Sellainen ero heissä on, että Pohjanpalon pääsy ensi kesän EM-kisoihin on tällä hetkellä todennäköisempää.

Näyttöjen puolesta Håland mahtuu Norjan joukkueeseen, mutta toisin kuin Suomi, Norja ei ole vielä kisoissa. Terveenä ollessa Pohjanpalo mahtuu Suomen EM-joukkueeseen, sen verran on verkko heilunut nyt talvella Hampurissa.

Norja sijoittui karsintalohkossa kolmanneksi ja kisapaikkaan tarvitaan kaksi voittoa. Ensimmäinen peli on maaliskuussa Serbiaa vastaan.

Maajoukkueessa Hålandin maalitili on vielä avaamatta. Kesällä EM-kisoissa hän maaleja tekee, jos vain Norja pääsee mukaan.

Toivottavasti molemmat pääsevät mukaan, sillä heidän parhaat vuodet ovat todennäköisesti vielä edessä.

Håland voi kesällä nousta maailman jalkapalloeliitin ylimmälle oksalle. Pohjanpalo puolestaan voi parilla maalilla jättää taakseen loukkaantumisten tuomat vaikeudet murtautua Euroopan huippuliigan seuran vakiopelaajaksi.

Pumppu lujilla -palstalla tarkastellaan urheiluelämää joka toinen viikko.