V-sana kunniaan!

"Katso, siellä se vanhus on taas koiran kanssa", totesi pikkupoika katsoessaan ikkunasta ulos.

"Älä sano vanhus, se ei ole oikein kunnioittavaa", mummi ojensi poikaa.

Sitä en muista, millaisia vaihtoehtoisia nimityksiä mummi pojalle tarjosi, muttei tainnut pikkupojallekaan jäädä mieleen. Seuraavalla kerralla nähdessään ikkunasta naapurin valkohapsisen herran, poika totesi äärimmäistä kunnioitusta äänessään: "Katso, siellä se vanhurskas taas menee."

Tiedätkö mitä vanhurskas tarkoittaa? kysyin pieneltä pojaltani, joka hiljeni hämmentyneenä. Kirkossa kunnioittavasti käytetty termi oli jäänyt hänen mieleensä ja kuulosti riittävän arvokkaalta.

Huvittava ja hellyttävä muisto parinkymmenen vuoden takaa palasi mieleeni, kun haastattelin helmikuun Kantrin Vanhus ja ystävä -juttukokonaisuuteen vanhustyön ammattilaisia. Yksi halusi muuttaa kaikki vanhukseen viittaavat sanat senioriksi, toinen taas seniorit ikäihmisiksi.

Aloin miettiä, miksi vanhus-sanaa halutaan kiertää. Mitä se kertoo ajasta ja asenteista?

Vanhus-sanan välttelyssä on tietenkin kysymys huomaavaisuudesta. Vanhustyön ammattilaiset haluavat puhua asiakkaistaan mahdollisimman arvostavasti. Silti on jotenkin ristiriitaista ja samalla kuvaavaa, että juuri he karttavat vanhus-sanaa.

Vaikka vanhus on sanana periaatteessa neutraali, moni pitää sitä loukkaavana ja vähättelevänä. Ei hän ole mikään vanhus, on tyypillinen kommentti hyvinkin iäkkäästä ihmisestä, jos hän on hyväkuntoinen.

Vanhus ei monen puheessa tarkoitakaan vain vanhaa ihmistä, vaan siihen sisällytetään myös iän mukanaan tuomia vaivoja ja haasteita, ihmisen heikkenemistä ja haurastumista, ehkä syrjäytymistä ja kuoleman lähestymistä. Ja se on hyvinvointia ja pärjäämistä ihannoivassa yhteiskunnassa tabu.

Toinen asia on se, kuka ylipäätään on vanha.

Mummokin herättää sanana monenlaisia mielikuvia. Vaikka se tarkoittaa monelle ihaninta, viisainta ja lempeintä ihmistyyppiä, joistakin on suorastaan loukkaavaa, jos heitä kutsutaan mummoiksi. Ja siihenkin on syynsä.

Meitä vanhemman polven (eli ikääntyneempiä, siis vähintään keski-ikäisiä, tässä tapauksessa yli viisikymppisiä) toimittajia on aikoinaan koulutettu kirjoittamaan tekstimme niin, että Pihtiputaan mummokin ymmärtää. Sillähän tarkoitetaan sitä, että pitäisi kyetä kirjoittamaan niin selkeästi, että yksinkertaisempikin, eli vanhakin ihminen käsittää asian. Onhan se loukkaavaa. (Pihtiputaan papoista ei puhuta mitään, mutta ei mennä nyt siihen, eikä pihtiputaalaisiinkaan, pahoittelut teillekin).

Sanat ja niiden merkitykset muuttuvat, välillä nopeastikin.

Vanhustyön keskusliiton pari vuotta sitten teettämässä kyselyssä selvitettiin suomalaisten mielestä parasta nimitystä vanhoille ihmisille. Eniten suosiota sai ikäihminen, toisella sijalla oli kuitenkin vanhus, sen suosio oli noussut reippaasti viisi vuotta aiemmasta kyselystä.

Vuonna 2013 suosituin sana oli ollut seniori, mutta sen kannatus oli viidessä vuodessa pudonnut niin, että parin vuoden takaisessa kyselyssä se oli kolmantena.

Voisiko vanhus sanana nousta vielä arvoon, kunnianimeksi? Millainen olisi Suomi, jossa vanhus olisi arvonimi?