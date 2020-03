Maria Pohjala Metsätuhot lisääntyvät, mutta EU on hiljaa

Metsissä oli helmikuun lopussa maailmanlopun tunnelmaa: kuolleita rankoja hehtaareittain ja tienvarressa seisovia tukkikasoja, joita kukaan ei halua.

Näin kirjanpainajien tuhoamat kuusikot ensimmäistä kertaa viime kesänä käydessäni Saksassa. Silloin metsänomistajat pelkäsivät hyönteistuhojen pahenevan vuosien mittaan.

Huomasin ajattelevani, että ei huolta, kyllä syksyn sateet tuovat helpotusta tilanteeseen.

Toisin kävi. Kirjanpainajatuhot eivät ole laantuneet ja puun hinta on romahtanut vielä viime kesästä.

Leuto talvi on kirittänyt kirjanpainajan leviämistä, ja heikko markkinatilanne sekä roudaton, märkä maa ovat johtaneet siihen, että kuolleita runkoja ei ole saatu metsistä pois halutulla aikataululla.

Metsissä oli helmikuun lopussa maailmanlopun tunnelmaa: kuolleita rankoja hehtaareittain ja tienvarressa seisovia tukkikasoja, joita kukaan ei halua. Näiden 11-metristen "Kiinan tukkien" kysyntä loppui koronaviruksen takia kuin seinään, ja tästä maksavat alueen metsänomistajat.

Mieleeni tuli väkisinkin ajatus siitä, että kaikki tämä voisi tapahtua myös Suomessa.

Tilanne, jossa päätehakkuukypsät kuusikot jäisivät omistajilleen arvottomiksi, ja jossa myös terveitä runkoja pitäisi kaataa ötökkätartunnan pelossa, pakottaa miettimään tulevaa.

Kuusikoilla on ruokittu tehtaita monia vuosia, mutta pitkällä aikavälillä ratkaisu on kestämätön. Keski-Euroopan metsät eivät tällaisenaan siedä kuivia kesiä.

Keskustellessani Saksassa metsätöitä tekevien suomalaisten kanssa, kävi ilmi, että tietyillä alueilla metsänhoitoon haetaan muutosta kovaa vauhtia.

Näin useita kokeiluja, joissa metsäautoteiden varteen oli istutettu sinne tänne lehtipuita. Silmiini osui ainakin kirsikka- ja pähkinäpuun taimia, joita kokeillaan istuttaa kuusikoiden kaveriksi.

Lisäksi maaperän kuntoa on yritetty elvyttää jättämällä sinne entistä enemmän lahopuuta, suomalaiset kertovat.

Keskusteluilmapiiri ei ole kuitenkaan helpoimmasta päästä. Saksan ympäristöjärjestöt ovat etulinjassa vaatimassa hakkuiden vähentämistä. Edes tuhopuiden korjuita ei katsota hyvällä, ja vierailuni aikana puolet koneista seisoi maastovaurioriskin takia.

EU:lta on odotettu vastausta Euroopan metsissä muhivana kriisiin – toistaiseksi tuloksetta.

Muutama EU-parlamentin meppi on jo haastanut komissiota toimimaan: ruotsalainen Peter Lundgren on kysynyt komissiolta, millainen strategia sillä on metsätuhoja varten. Joëlle Mélin Ranskasta vaatii lisätietoa siitä, miten jäsenmaat voivat siirtyä ilmastokestäviin puulajeihin.

Jotta ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsätalouteen voidaan kartoittaa, tutkimus on avainasemassa.

Tässä yhteydessä keskusteluun nousee EU:n pitkän aikavälin rahoitus, josta yritetään saada päätös tulevien kuukausien aikana.

Näyttää siltä, että maa- ja metsätaloudelle ei välttämättä korvamerkitä omaa osuutta EU:n tulevassa tutkimus- ja innovaatiobudjetissa. Tämä olisi harmi.

Koska jos haluamme saada Euroopasta ilmastoasioiden suunnannäyttäjän, meidän täytyy pitää huolta metsistämme.

Ensimmäisenä meidän pitää muistuttaa jäsenmaita siitä, että kestävä metsänhoito on jo sinällään vastaus tuhojen ennaltaehkäisyyn.

Sen lisäksi tarvitsemme lisätietoa siitä, millaista metsänhoitoa tulevaisuudessa tarvitsemme, jotteivät tuhot pääse leviämään, sekä millaisilla lajeilla voisi olla kysyntää metsäteollisuudessa.