Sinun, minun ja meidän rahat – Perheen sisäinen elintasoero kielii muustakin kuin rahankäyttöongelmista

Tulojen jako perheiden sisällä nousee päivittäin keskustelunaiheeksi erilaisissa facebookin säästämisen ja sijoittamisen keskusteluryhmissä.

Viimeksi päädyin keskustelemaan aiheesta pienen naisporukan illanistujaisissa. Yhteisymmärrys on helppo löytää siitä miten homma toimii, kun perheeseen syntyy lapsia ja toinen puolisoista jää kotiin.

Mutta onko parempi, että perheellä on yhteiset rahat kaiken kaikkiaan vai pitääkö molemmilla aikuisilla olla oma talous. Jos tuloerot ovat merkittävät, missä suhteessa esimerkiksi avioliitossa parempituloisen pitää osallistua yhteisen talouden kustannuksiin.

Pitääkö töissä käyvän maksaa kotihoidontuella kitkuttavan lapsensa äidin kuntosalijäsenyys samaan aikaan, kun itse pystyy laittamaan rahaa joka kuukausi pörssiosakkeisiin?

Perheen rahankäytön sopiminen on muuttunut melkoisesti niistä ajoista, kun perheet perustettiin nuorina ja kummallakaan ei lähtötilanteessa ollut omaisuutta.

Kun hynttyyt lyödään yhteen kolmikymppisinä, tilanne on jo toinen. On oltu työelämässä kotvasen aikaa tienaamassa ja kenties saatu jo perintöä. Joku on oppinut kotoa säästämisen ja sijoittamisen perusasiat, toinen lähinnä kitkuttamisen kuukaudesta toiseen matti kukkarossa.

Oma lukunsa ovat uusioperheet, joissa yhteisen talouden pelisääntöihin vaikuttavat puolisoiden lisäksi sopimukset kunkin omien ja yhteisten lasten elatuksesta edellisten kumppanien kanssa.

Vaikka nuorempana vastustin kiihkeästi avioehtoa romanttisen rakkauden tappajana ja edessä olevan avioeron ennustajana, avioeron kokeneena pidän sitä nykyään välttämättömyytenä. Rahasta pitää sopia hyvän sään aikana.

Oma lukunsa ovat perheen sisäiset elintasoerot. Kun pidetään tiukasti kiinni omasta taloudesta ja eletään saman katon alla, ulkopuolisen silmin tuloksena on kummallisia tilanteita.

Jos toinen puolisoista reissaa laskettelureissuissa kavereiden kanssa pitkin maailmaa ja toisella ei ole ehkä varaa käydä edes Tallinnassa, elintasoero on selvä.

Luulin, että jaetut jääkaapit ovat urbaani legenda, mutta ei. Jotkut pariskunnat ostavat kotiin omat eväänsä. Toinen käy hakemassa itselleen viikonlopuksi laadukkaan viinipullon, paistaa pääruoaksi sisäfileen ja hifistelee tiristämällä limeä jättikatkarapunsa päälle. Samaan aikaan kumppani valmistaa koko viikonlopun annoksen jauhelihakeittoa.

Minä epäilen, että tällaisissa suhteissa on muutakin pielessä kuin rahan käyttö.