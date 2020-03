Stiina Hovi Se, jolla on monet kasvot – ja jonka nimeä ei kukaan halua enää kuulla

Onnekkaille se on aurinkoisia etätyöpisteitä ja nettimeemejä, toisille loputonta venymistä ja kuolemanpelkoa.

Minun piti kirjoittaa tämä kolumni erilaisista aktiivisuutta mittaavista laitteista. Siitä, miten niiden hyvä tarkoitus voi kääntyä itseään vastaan, kun elämää pyritään jatkuvasti optimoimaan koko ajan piirua paremmaksi.

Kolumni oli lähes valmis. Sitten iski Se, jonka nimi on nyt kaikkien huulilla ja joka tunkeutuu tietoisuuteen joka tuutista muodossa tai toisessa. Se, joka ahdistaa, pelottaa, saa peittämään pelon pilkalliseen nauruun ja uhmakkaaseen käytökseen. Se, joka saa järkevät ihmiset tekemään typeriä päätöksiä lähikaupassa ja pakenemaan sinne, minne ei pitäisi.

Se myös saa perheet pitämään yhtä, naapurin huolehtimaan naapurista, kaupunginosat ja kaupungit järjestäytymään yhteisen avun nimissä.

Se, joka hetkessä pisti elämän prioriteetit uusiksi monin tavoin. Se sai elämää optimoivan tipahtamaan tyhjän päälle, kun kuntosali suljettiin ja meditointi ei onnistu kotona kiukuttelevien lasten vuoksi.

Se on etätyötä ja aurinkoisia takapihalounaita joillekin onnekkaille. Se on lähityötä ja loputonta venymistä heille, jotka koettavat pitää hauraan systeemin kasassa sillä pienellä palkalla, joka "kutsumusammateista" maksetaan.

Se tekee yksinäiset yksinäisemmiksi, nälkäiset nälkäisemmiksi, saattaa horjuttaa monia mieliä. Jopa niitä vahvimpia. Se saa epäilemään vastaantulijaa ja syyttämään niitä, jotka tekivät kuten itse ei olisi tehnyt.

Se on vessapaperia ja loputtomasti makaronia tomaatti-jauhelihakastikkeessa. Sekä hernekeittoa, tonnikalaa – helppoa ja nopeaa. Ja nettimeemejä edellä mainituista.

Se saa tajuamaan, miten kaipaakaan heitä, joiden luokse ei olosuhteiden pakosta nyt pääse, eikä tiedä, milloin se ylipäänsä tapahtuu.

Se on seinien päälle kaatumisesta tapahtuvia räjähdyksiä, pitkien pinnojen katkeamista. Anteeksi pyytämistä, netflixiä ja yleareenaa. Vimmaista median seuraamista, somejakoja ja suruhymiöitä.

Se on yritysten tyhjiä tilauslistoja ja ajanvarausjärjestelmiä. Se on jatkuvaa huolta huomisesta, ensi viikosta, tulevaisuudesta. Se on satunnaisia helpotuksen huokaisuja, kun verottaja tuli vastaan ja tieto pankista saatiin.

Se on tyhjiä katsomoita, peruutettuja sirkushuveja, isoja lovia seurojen ja esiintyjien lompakoissa.

Se on uudelleenorganisointia, nettikeikkoja ja uusia tapoja toimia.

Se on hyvä hetki miettiä omaa elämäntapaansa, mikä siinä on tärkeintä ja minkä haluaa tulevaisuudessakin säilyvän.

Kirjoittaja on MT:n kuukausiliitteen Kantrin graafikko.