Niinistön, Marinin ja Rehnin asiantuntemukselle voisi olla paljonkin käyttöä kriisistä toipuvassa EU:ssa.

Koronavirus tekee ikävää jälkeä sekä Euroopassa että muualla. Kansallisvaltiot taistelevat sitä vastaan kaikin voimin yrittäen pitää huolta väestönsä terveydestä ja suhtautuen pelolla siihen, miten tämä kaikki aikanaan maksetaan. Sen sijaan yksi instituutio loistaa kriisissä poissaolollaan. Euroopan unionin panos on ollut tässä kamppailussa ponneton.

Kun korona iski joitakin viikkoja sitten vanhalle mantereelle, kaikki myöhästyivät lähdössä. Erityisen huonosti kävi EU:lle, jonka perusajatukseen vapaan liikkuvuuden rajoitukset sopivat huonosti.

Kun hengityskoneiden puute nousi otsikoihin parissa viikossa kaikkialla, jäsenvaltiot ottivat asian suvereenisti omaan hoitoonsa ja EU jäi ihmettelemään tapahtunutta..

Vaikka unionin terveydenhuoltoviranomaiset tällä hetkellä, sinänsä aivan oikein, painottavat kansainvälisen koordinaation merkitystä, neuvot jäävät marginaaliin.

EU:n toimintatapa tulee harvalle mieleen tapana pelastaa ihmisiä taudin kourista. Unionin toimintakyky altistuu jälleen kerran perustellulle kritiikille, jota esimerkiksi Unkarin oikeistopopulistisen pääministerin Viktor Orbánin vallan kahminta korostaa. Aivan perustellusti voidaan nyt kysyä, salliiko EU diktatuurin jäsenekseen.

On syytä muistaa EU:n heikkous pakolaiskriisin hoitamisessa ja sen keskinäisessä taakanjaossa. Myös unionin yhteisesiintyminen Turkin sotatoimiin kurdeja vastaan puhumattakaan vakuuttavasta turvallisuuspoliittisesta asemasta Venäjän, Kiinan tai Yhdysvaltojen rinnalla jättää ilmaan paljon kriittisiä kysymyksiä. Tarkimmat meistä muistavat myös brittien EU-eron yksityiskohtien olevan edelleen ratkaisematta.

Kun akuutista viruksen aiheuttamasta kriisistä joidenkin kuukausien päästä on toivottavasti selvitty, taloudellisen jälleenrakentamisen aika on koettelemuksia täynnä. Silloin viimeistään kysytään monessa maassa, johtaako tätä unionia joku.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen muistuttaa nyt arvovaltansa rippeillä, että kansallisvaltioiden omin toimin tekemät poikkeusolot pitää joskus lopettaa. Samalla komissiossa nähdään, että yhteinen markkina-alue kaipaa yhteisiä pelisääntöjä, jotta elpyminen olisi yleensä mahdollista.

Erityisesti meillä Suomessa on syytä huomata, ettei Suomen tai edes EU:n pohjoisten hansamaiden olojen normalisoituminen auta, jos koko EU ei ole samassa tahdissa, Yhdysvalloista tai Britanniasta puhumattakaan. Viennistä riippuvana pienenä maana Suomi tarvitsee toimivia kansainvälisiä markkinoita kipeästi.

Jälleen kerran Eurooppaan etsitään johtajuutta, jotta EU saataisiin toimintakykyiseksi. Niitä jäsenmaita, jotka ovat nyt itse onnistuneet kriisin hoidossa, kuunnellaan myös EU:ssa aiempaa tarkemmin.

Suomestakin on tarjolla asiantuntemusta, jota kannattaa nyt käyttää.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) kansainvälinen maine on tällä hetkellä huomattava. Myös kriisissä aktiivisesti esiintynyttä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä kuunnellaan Euroopassa laajalti. Lisäksi Suomen Pankin pääjohtajalla Olli Rehnillä (kesk.) on Euroopan keskuspankin kautta huomattavaa vaikutusvaltaa päätettäessä toimista, joilla kriisistä on tarkoitus selvitä.