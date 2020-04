Kärrypöhö ja oman navan kiertymä

Koronaviruksesta jauhaminen on menossa liiallisuuksiin.

Maailmalla on liikkeellä muitakin tauteja, joista osa on levinnyt viime viikkoina suorastaan huolestuttavalla nopeudella. Hoitohenkilökuntaa on rajallisesti, eikä kaikkeen riitä aikaa. Onkin tärkeää, että ihmiset pyrkivät mahdollisuuksien mukaan välttämään taudeille altistumista ja niiden levittämistä:

Oman navan kiertymä

Aiheuttaa akuuttia tarvetta lähteä tekemään sitä, mitä huvittaa juuri nyt. Esimerkiksi hiihtoreissuun lähtö tuntuu poikkeustilasta huolimatta perustellulta. Levinnyt laajasti maan pohjoisosissa. Tiettävästi jopa F1-kuljettaja Valtteri Bottas on saanut positiivisen testituloksen.

Läheismyrkytys

Ensioireina yksitavuiset vastaukset ja hymyn kiristyminen. Erakoitumisfantasiat ja alentunut into kuunnella muiden jorinoita ovat tyypillisiä. Ensiavuksi suositellaan suklaata ja tuuleen huutamista. Tila on erittäin tarttuva, joten myrkytyksen saaneet kannattaa eristää väliaikaisesti muista saman talouden jäsenistä.

Valkoisentalon kohtaus

Huolettomuus ja paniikki vaihtelevat. Potilas on vuorotellen hädissään ja pian taas sitä mieltä, että ei tässä mitään – kohta voikin jo palata töihin.

Kärrypöhö

Taudinkuvaan liittyy akuuttia tyhjän hyllyn fobiaa. Vakavimpina oireina ruuan haaskaaminen ja jauhelihan yliannostus. Pahimmillaan epidemia on tällä hetkellä Yhdysvalloissa.

Nuuksion syndrooma

Aiheuttaa pakonomaista reippailua yleisillä ulkoilualueilla ja puistoissa. Tyypillisiä oireita pirtsakkaan sävyyn lausuttu "ei täällä ulkona mikään tartu" ja "en mä kehenkään koskenut."

Somesyyhy

Tyypillistä krooninen älylaitteen näpräys. Vieroitusoireet alkavat, jos sosiaalisen median tilanne on jäänyt yli kolmeksi tunniksi tarkastamatta. Taudinkuvaan kuuluu toistuva Facebook-haasteiden jakaminen sekä koronavitsien lähettely sukulaisille.

Tilisurkastuma

Oireina katkonaiset yöunet, omanarvontunnon lasku ja poissaolevuus. Ensiavuksi halauksia, ulkoilua sekä Pink Floydin Money-kappale.

Uutiskuume

Taudinkuvaan kuuluu jatkuva koronauutisten kyttäys. Sairastumis- ja kuolintilastojen tarkka seuraaminen tuntuu potilaasta hyödylliseltä toiminnalta. Oireina toistuvat päivittelyt kuten: "Nyt kuoli Zanzibarilla taas viisi" tai "Oklahomassa ei ole tarpeeksi maskeja."

Etähepuli

Oireina keskittymiskyvyn äkillinen aleneminen. Kohtaus alkaa usein tyhjyyteen tuijotuksella. Edestakaisin ramppaaminen ja puolitekevät eleet kuten jääkaapin toistuva aukominen kuuluvat taudinkuvaan. Jatkuvat keskeytykset nostavat etähepulin todennäköisyyttä.

Vakavammissa tapauksissa hepuli kroonistuu ja potilas kyseenalaistaa viikonpäivien olemassaolon.

Toim. huom: Tekijä ei tiedä lääketieteestä hevonhäntää eikä halua vähätellä poikkeustilan takia vaikeassa tilanteessa olevien tilaa. Apua tarvitsevien sitä kannattaa hakea. Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnallisen kriisipuhelimen numero on 09 2525 0111. Kirkon valtakunnallinen puhelin palvelee joka ilta klo 18–01 numerossa 0400 22 11 80.