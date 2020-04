Yhteistä vihollista vastaan

Tuoreimpien kyselymittausten mukaan hallituspuolueet ovat nostaneet kannatustaan koronavirusepidemian aikana.

Se ei ole yllätys. Kriisiä on hoidettu pontevasti, eikä tauti ole räjähtänyt hallitsemattomasti. Yhteinen ulkoinen vihollinen nostaa hallitsijan suosiota takuuvarmasti, kunhan taistelu sitä vastaan sujuu edes kohtuullisesti.

En missään nimessä syytä hallituspuolueita koronalla ratsastamisesta. Epidemia sattui vain osumaan tämän hallituksen taipaleelle. On luonnollista, että lähes kaikki politiikan teko ja viestintä liittyvät nyt jollakin lailla pandemian ja sen seurausten hoitoon.

Ennen koronakriisiä eri puolueista lähinnä perussuomalaiset osasi hyödyntää ulkoisen vihollisen tuomaa nostetta.

Puolueen kannatus on nojannut vahvasti ulkomaalaisten tuomien uhkien maalailuun. Viime eduskuntavaaleissa viholliskuviksi maalattiin lisäksi autoilun kieltävät ilmastovouhottajat.

Saapa nähdä, palataanko kriisin jälkeen jälleen kansaa ryhmiin repivään politiikkaan.

Jos vihollisen keksiminen, identiteettipolitiikka ja isänmaallinen uho on tehokkain tapa lisätä kannatusta, muidenkin kuin perussuomalaisten kannattaa siihen ryhtyä.

Tässä tarjoan muillekin puolueille reseptin koronan jälkeiseen arkeen:

Keskusta: Juurtenrepijät pakottavat kaikki Helsinkiin. Kansa, joka ei ole mistään kotoisin, ei ole mistään kotoisin. Sinä maksat metropolilaisten asumistuet.

Vihreät: Fossiiliautoilija lahjoittaa rahat Iivanalle. Putin ottaa tyhmältä kyllä vastaan, mitä hänelle kannetaan. Öljynpolttajat ovat isänmaan vihollisia! Lisäksi metsänomistajia on hyvä syyttää kaikista ympäristöongelmista. Heitä on noin 600 000. Se on paljon, mutta kuitenkin selvä vähemmistö.

Kristillisdemokraatit osasi vastakkainasettelun Päivi Räsäsen aikana. Kumma vain, kun äärikonservatiivisuus toi niin vähän ääniä. Tarvitaan laajempaa väestöä koskettavia uhkakuvia: Ellet äänestä meitä, kohta kirkot puretaan, ruumiit kompostoidaan eikä kouluissa lauleta suvivirttä.

Vasemmistoliiton kannattajien ilmiselvä viholliskuva on omistava luokka. Tarkemmin sen voisi määritellä asunnon omistajiksi, sillä mikäpä herättäisi enemmän katkeria tunteita riistäjää kohtaan kuin asumisen korkea hinta. Ken onnistuu saamaan kaikkien vuokralla asujien äänet, nauttii jo 30 prosentin kannatusta. Mikä parasta, trendi on nouseva.

SDP laittaa veronkiertäjät kuriin! Keitäs ne sitten ovat? Kaikki muut kuin palkansaajat ja eläkeläiset, tietysti. Sinä raadat (tai raadoit), kun herrasväki porsastelee osinko-orgioissaan. Demareiden kannattaisi uskaltaa, mitä SAK ei uskaltanut vetäessään mainoksensa pois vuoden 2007 eduskuntavaalien alla. Sen, jossa Oiva Lohtander esitti ruokapöydässä räyhäävää kapitalistia.

Kokoomus voisi teettää vastaavan videon. Pahan tyypin pallille vaihdetaan vain läpimätä byrokraatti. Ainoastaan yrittäjä on aito suomalainen, ja kaikki häntä kiusaavat! Varo vain, kohta ay-liike ja muut byroslaavit mädättävät kaiken!

RKP voi tehdä kaiken kuten ennenkin. Omien ryhmä on pieni mutta lojaali. Katsellaan rauhassa, kuka voittaa pelin, ja ei kun mukaan hallitsemaan.