Kellarit ja varastot täyttyvät: Kriisin keskellä hamstrataan eniten turvaa

Turvallisuus on ihmisen ikiaikainen tavoite: tunne siitä, että vaara ei uhkaa, ruokaa riittää ja huomiseen voi luottaa.

Jokunen viikko poikkeuslakien säätämisen jälkeen aamukävelyni vei meijerin rannan kautta. Otin kuvan maitoautosta ja tehtaan profiilista. Julkaisin kuvan Facebookissa ja kirjoitin sen yhteyteen:

”Juusto ja muut maitotuotteet eivät ole kaupoista loppumassa. Silmämääräisesti arvioin näin aamulenkillä. Maitoautot kulkivat meijerille entiseen tapaan, ja juustotehtaalta nousi korkea savu. Monet ovat siis karjaa hoitaneet, lypsyllä käyneet, maitoa kuljettaneet ja tehtaalla kolmivuorotyötä tehneet. Jospa tämä kriisi opettaisi meille kotimaisen ruoantuotannon merkitystä.”

Julkaisu sai pian paljon peukkuja ja sydämiä, joista moni tuli kaupungeista ja pääkaupunkiseudulta. Julkaisun kommenteissa toivottiin, että tuo asia muistettaisiin myös kriisiajan jälkeen; että kotimaista ruokaa ostamalla osoitettaisiin arvostusta heille, jotka tuottavat ruuan pöytäämme.

Toki sosiaalisen median tykkäykset ovat aikamme höttöä. Ne eivät välttämättä merkitse varsinaista toimintaa, kuten ostopäätöksiä. Jotain ne kuitenkin kertovat.

Uskon, että meneillään oleva kriisi kohottaa paitsi terveydenhuollon myös maatalouden arvostusta. Myös kotitarveviljely yleistyy. Omat kellarit ja varastot alkavat merkitä yhä useammalle turvaa.

Turvallisuus on ihmisen ikiaikainen tavoite: tunne siitä, että vaara ei uhkaa, ruokaa riittää ja huomiseen voi luottaa. Eniten me haluaisimme hamstrata turvaa. Reilusti 50-vuotiaana totean eläneeni suuren turvallisuuden aikaa, joka jää historiaan kenties poikkeuksellisen pitkänä. Nyt kokemus on syvällisesti järkkynyt myös meidän hyväosaisten maailmassa.

Elämä kuljetti minut turvapaikan emännäksi.

Perheyrityksemme Väärnin Pappilaan nimi tulee ruotsin kielen sanasta värn, joka merkitsee turvaa ja suojaa. Eteisemme ruotsinkielinen huoneen­taulu kertoo sanan juuresta. Suomeksi lause tarkoittaa: Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? (Ps. 27:1)

Elämän perimmäisen turvan tervehdys Sinun kevääseesi Väärnistä!

Vakaumuksellisella kolumnipaikalla vuorottelevat seurakuntapastori Salla Autere, vankilapastori Miika Hynninen, piispa Kaarlo Kalliala, kirjailija Minna Kettunen ja kirkollisen työn koordinaattori Anni Takko.