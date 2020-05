Eveliina Kutila Haaveissa "kotona kuin rantalomalla" -kesäloma – perillä laitamme ranteisiin lasten askartelemat all inclusive -rannekkeet ja syömme tyynyille asetellut karkit

Suomalaisessa vesisateessa “kotona kuin rantalomalla” -loman toteutus vaatii jo liikaa tsemppihenkeä ja mielikuvitusta koko perheeltä. Näin kirjoittaa kolumnissaan Eveliina Kutila.

Kesäksi ei ollut suunnitelmissa koko perheen ulkomaan reissua, sillä tarkoitus oli erilaisilla kokoonpanoilla osallistua partioleirille, Pori Jazzeille ja jalkapallon EM-kisoihin. Sattuneesta syystä mikään näistä ei nyt toteudu.

Onneksi ihan kaikki suunnitelmat eivät ole ainakaan vielä menneet kokonaan uusiksi. Olimme jo talven pimeinä iltoina lasten kanssa suunnitelleet pitävämme "kotona kuin rantalomalla" -lomaa muutaman päivän ajan tulevana kesänä. Ajatuksena on siis elää kotona kuin etelänlomalla.

Lapset innostuivat suunnittelemaan ja ehdottelemaan erilaisia juttuja, joilla voisimme saada aikaan rantalomatunnelman. Ensin pakkaamme matkalaukkuihin jokaiselle ne vaatteet, lelut ja kirjat, joita seuraavat pari päivää saa käyttää, leikittää ja lukea. Sitten laukut autoon ja ajamme mutkan lentokentällä, jotta pääsemme lähdön tunnelmaan. Perillä laitamme ranteisiin lasten askartelemat all inclusive -rannekkeet ja syömme tyynyille asetellut karkit.

Aamiaisella on helppo luoda lomatunnelmaa, sillä tarjolla on kaikkea sitä, mitä ei kotona yleensä ole tarjolla. Lapsille minicroissantteja ja suklaamuroja, minulle cappuccinoa ja höttöpaahtoleipää nutellalla, puolisolle hänen omat aamiaissuosikkinsa.

Aamiaisen jälkeen päivä etenee kuin lomapäivä rantalomakohteessa: uikkarit päälle ja joko rannalle tai maauimalaan pulikoimaan. Ravintolaan lounaalle ja välipalaksi jätskiä. Illalla ulos terassille illalliselle ja taas jälkkäriksi jäätelöä, koska lomaan kuuluu jätskiöverit.

Yhtenä päivänä lähdemme retkelle. Se voisi olla jo aiemmin lapsille luvattu Suomenlinnan retki. Sen jälkeen Helsingin keskustaan syömään johonkin turistien suosimaan ravintolaan ja Esplanadille nauttimaan jäätelöä. Sieltä voisin ehkä jopa pienen matkamuiston ostaa.

Ajatukseen kuuluu, että vaikka olemme kotona, kotitöitä ei todellakaan tehdä. Pyykit pestään vasta reissun jälkeen ja mahdollisimman moni ruokailu hoidetaan jonkun muun valmistamilla ruuilla.

Kun tästä ensimmäisen kerran talvella lasten kanssa juttelimme, ajattelin, että tämä loma ei vaadi muuta kuin muutaman peräkkäisen hellepäivän onnistuakseen. Sillä suomalaisessa vesisateessa “kotona kuin rantalomalla” -loman toteutus vaatii jo liikaa tsemppihenkeä ja mielikuvitusta koko perheeltä.

Nyt on toivottava myös sitä, että Suomessa on kesään mennessä luovuttu sosiaalisen elämän rajoitteista. On siis vain elettävä sormet ja varpaat ristissä sen puolesta, ettei tämäkin kesäsuunnitelma mene puihin.

Kirjoittaja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiedottaja.