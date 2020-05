Hallitus on ryhtynyt purkamaan koronarajoituksia, mutta osa hallintoalamaisista on sitä mieltä, että tärkeintä määräystä ei ole vielä edes annettu. Maskipakko tuntuu olevan kannattajien mielestä yksi tärkeimpiä aseita taistelussa koronavirusta vastaan.

Ei auta niiden asiantuntijoiden lausunnot, joiden mukaan väärästä raaka-aineesta asiantuntemattomasti valmistettu ja huolimattomasti käytetty hengityssuojain saattaa olla jopa terveyshaitta, jonka käyttö tuudittaa vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen. Joillekin erikoisryhmille maskin käyttö saattaa olla jopa vaarallista.

Hallitus pelaa nyt aikaa maskipakon edessä. Asia on sysätty jatkovalmisteluun. Maskipakkoa vaativien kansalaisryhmien aiheuttama poliittinen paine on kuitenkin niin vahva, että lopulta saattaa olla pienemmän riesan tie antaa suositus maskin käytöstä.

Näin siitäkin huolimatta, että maskeja ei yksinkertaisesti ole riittävästi koko kansan tarpeisiin. Tiukat lääketieteelliset vaatimukset täyttäviä suojaimia on nipin napin tarpeeksi ammattikäyttöön – vanhustenhoidossa joudutaan jo käyttämään tavaraa, jota ei sairaaloihin kelpuuteta.

Suomessa on totuttu, että jos hallitus edellyttää jonkin suojauskeinon käyttöä, sen pitää myös huolehtia siitä, että tavaraa on yleisesti saatavilla.

Jos ei ole, on velvoitettava jokainen niitä itse värkkäämään tai ainakin hankkimaan jostakin. Tämä johtaisi väistämättä siihen, että katukuvassa alkaisi näkyä mitä erilaisimpia suojaimia tuubihuiveista lähtien. Kaikenkarvaisten kyhäelmien suojausteho olisi yhtä tyhjän kanssa.

Entä mitä tehdään sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät syystä tai toisesta osaa tai pysty maskia käyttämään? Pannaanko tiesuluilta vapautuneen poliisivoimat valvomaan kansalaisten maskinkäyttöä? Saako maskiton kansalainen ensin kehotuksen, sitten varoituksen ja lopulta sakot? Tuskin kuitenkaan putkaan heitetään?

Millaisia kahakoita syntyy busseissa, ratikoissa ja metrossa, kun joku yrittää kyytiin ilman maskia?

Useissa maissa maskin käyttö on pakollista julkisella paikalla. Uutisissa näkee päivittäin, kuinka niitä käytetään miten sattuu. Olipa kyseessä sitten Nigeria tai Italia, maski on milloin nenän tai jopa leuan alla. Mitä hyötyä siitä muka on?

Maskin suurin merkitys taitaakin olla symbolinen. Maski kasvoilla osoittaa, että otan koronan vakavasti ja haluan suojata lähimmäisiäni. Lääketieteellisesti maskista on kai vähemmän hyötyä kuin kokoontumisrajoituksista ja suojaeteisyyksistä, mutta mielenrauhaa se ehkä vahvistaa.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.

Pannaanko tiesuluilta vapautuneen poliisivoimat valvomaan kansalaisten maskinkäyttöä?