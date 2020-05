Uutiskommentti: EU:n ongelmat syvenevät ja tulevaisuus näyttää synkältä – Unkari ei enää ole demokratia, eikä sen siksi pitäisi voida olla unionin jäsenvaltio

EU:lla on sylissään kasa sisäisiä ongelmia ja paineita ulkorajoillaan. Kaiken päälle käsillä on rakenteellinen ongelma koskien yhteisvaluutta euroa.

Euroopan unioni on vaikeassa tilanteessa.

Kerran vauraalta, vakaalta ja houkuttelevalta näyttänyt unioni kompuroi sisäisten ja ulkoisten paineiden ristiaallokossa.

Koronaviruspandemia on romahduttanut maailmantaloutta ja heijastuu erittäin voimallisesti myös Euroopan maaperälle.

Virus iski raskaasti eteläiseen Eurooppaan, jossa jo valmiiksi kehnosti pyörineet kansantaloudet ovat nyt kuilun partaalla.

Italialaiset haluaisivat, että EU alkaisi massiivisen yhteisvastuun ja tulonsiirtojen kautta avittaa saapasmaan horjuvaa taloutta parempaan asentoon.

EU:n pohjoiset jäsenmaat, eturintamassa Saksa ja Hollanti, vastustavat yhteisvastuullisuutta.

Myös Suomi suhtautuu nuivasti etelän vaatimuksiin, jotka käytännössä johtaisivat tilanteeseen, jossa pohjoinen Eurooppa maksaisi omasta pussistaan eteläisten naapureidensa talousongelmia.

Jos rahaa ei pohjoisesta tipu, saattaa unioni jopa hajota. Italiassa EU:n vastustus on noussut ennätyksellisen korkeaksi.

Vielä Etelä-Eurooppaa ja Italiaa suurempi huolenaihe EU:lle on Unkari.

Unkari ei ole enää demokratia, toteaa yhdysvaltalaisjärjestö Freedom House.

Järjestön mukaan demokratia on ajettu Unkarissa alas poikkeuksellisen nopeasti viime vuosina pääministeri Viktor Orbánin valtakaudella.

"Orbán on keskittänyt valtaa itselleen, sekoittanut vaalikenttää, häirinnyt kansalaisjärjestöjä ja ottanut median haltuunsa sen jälkeen, kun nousi valtaan vuonna 2010. Vuodesta 2019 lähtien Orbán on taas edennyt lujittaakseen valtaansa uusilla julkisen elämän osa-alueilla, kuten koulutuksessa ja taiteissa", järjestön raportissa kuvataan.

Unkarin hallituksen maaliskuussa koronaviruksen vuoksi käyttöönsä ottama poikkeustilalaki on entisestään syventänyt demokratian alasajoa, Freedom House arvioi.

EU ei edes aloittaisi jäsenyysneuvotteluja nyky-Unkarin näköisen valtion kanssa, mutta Orbánin isännöimä epädemokratia sinnittelee unionin jäsenenä.

Tilanne on täysin kestämätön, sillä Unkarin yhteiskunnallinen kehitys on edennyt pisteeseen, jossa se ei enää miltään osin täytä EU:n kriteereitä demokratian saati oikeusvaltion osalta.

Unkarin roikottaminen mukana unionissa vie EU:lta uskottavuuden ja antaa hälyttävän signaalin siitä, miten löperösti omiin arvoihin ja ihanteisiin tiukassa paikassa suhtaudutaan.

Jos Unkari potkaistaan ulos, on huolena, että niin ikään demokratia- ja oikeusvaltiokehityksessä väärään suuntaan kulkenut Puola seuraa perässä. Tästä voisi käynnistyä EU:n itähajoaminen.

Brysselissä varmasti kannetaan huolta myös Venäjän vaikutusvallan mahdollisesta kasvusta itäisessä Keski-Euroopassa tilanteessa, jossa Unkari ja mahdollisesti myös Puola irtautuisivat omille teilleen.

Iso-Britannia on osoittanut kaikille, että EU:sta lähteminen on realistinen vaihtoehto. Se on todennäköisesti ainakin lyhyellä aikavälillä kansantaloudellisesti tuhoisa tie.

Brexit kertoo kuitenkin tylyllä tavalla siitä, miten EU:n vetovoima ja uskottavuus ovat rapautuneet.

EU:lla on lisäksi ongelmia ulkorajoillaan. Turkki on kiristänyt Eurooppaa jo vuosia rajojensa sisällä pitämillään miljoonilla turvapaikanhakijoilla, joiden sysääminen EU:n syliin aiheuttaisi vuoden 2015 tilanteeseen vertautuvan pakolaiskriiisin.

Venäjä häiriköi EU:ta hybridivaikuttamisellaan ja pyrkii horjuttamaan demokratioita tukemalla oikeistopopulististen voimien nousua valtioiden sisällä.

Kaiken päälle EU:ssa on rakenteellinen ongelma koskien yhteisvaluutta euroa.

Yhteisvaluutta edellyttäisi yhteistä finanssipolitiikkaa, joka edellyttäisi liittovaltiota.

EU koostuu keskenään niin erilaisista valtioista, kulttuureista ja kansantalouksista, että ajatus on kuolleena syntynyt.

Entisen itäblokin, Etelä-Euroopan maiden, Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden työntäminen samaan muottiin ei onnistu.

EU:ta on rakennettu pitkään ideoiden pohjalta eikä realismin ehdoilla.

Olisi korkea aika havahtua ideoiden maailmasta 2020-luvun alun ahtaaseen arkeen.

Eurooppalainen projekti täytyy rakentaa uudelta pohjalta. Muutoin EU ei kestä kasassa enää montaa vuotta.

Väljä kauppaliitto ja itsenäisten kansallisvaltioiden tiivis yhteistyö suurissa kansainvälisissä kysymyksissä voisi olla hyvä uusi alku.

