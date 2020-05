Tähän mahdollisuuteen on syytä tarttua

Koronavirus vaikuttaa ihmisten elämään ja toimintaan kaikkialla maapallolla. Virus on saanut aikaan ihmisten toiminnassa muutoksia, joista osa tulee olemaan pitkäkestoisia ja pysyviä. Osa näistä muutoksista on positiivisia – mahdollisuuksia, jotka kannattaa täysimääräisesti hyödyntää.

Yksi pysyvä ja positiivinen muutos liittyy etätöihin, joita tehdään nyt epidemia-aikana huomattavasti aiempaa enemmän. Useilla työpaikoilla etäyhteyksien välityksellä kokoontuminen ja työn paikkariippumattomuus sujuvat päivä päivältä paremmin.

Digitaaliset alustat ovat osoittautuneet tehokkaiksi työtiloiksi. Moni saattaa jo hämmästellä, miksi vielä alkuvuodesta erilaisten kokousten takia piti tavan takaa fyysisesti matkustaa ympäri maata, joskus ympäri maailmaa.

Samalla digitaalisista yhteyksistä on tullut luonteva väline kohdata myös omia ystäviä ja läheisiä. Olen epidemian aikana yllätyksekseni huomannut, miten kuulumisten vaihtaminen, yhteisen ajan viettäminen tai vaikkapa syntymäpäivien vietto ovat verkon yli tosiasiassa lisääntyneet.

Tämän toimintatavan pysyvyydellä saattaa olla maan sisäisen muuttoliikkeen kannalta iso merkitys. Kriisin aikana tutuiksi käyneet digitaaliset yhteydet saattavat synnyttää aivan uudenlaisen kiinnostuksen asua väljemmin, edullisemmin ja eri puolilla Suomea.

Kun työpaikoilla on totuttu etätyöhön, ei kaikissa tapauksissa fyysinen läsnäolo työpaikalla enää ehkä olekaan este muuttamiselle kasvukeskusten ulkopuolelle. Muutos olisi toteutuessaan varmasti omiaan luomaan uutta työtä nykyisten kasvualueiden ulkopuolelle. Seurauksena olisi koko maan tasapainoisempi kehitys – on sitten kysymys työstä ja toimeentulosta taikka laadukkaiden peruspalveluiden toteuttamisedellytyksistä kaikkialla Suomessa.

Jos etäyhteyksien kehitys jatkuu ennustamallani tavalla, on entistä tärkeämpää huolehtia erityisesti ikäihmisten osaamisen ja uskalluksen vahvistamisesta digitaalisten välineiden käytössä. Digisyrjäytymisen uhkaan on puututtava vakavasti. Samalla on varmistettava, että tietoliikenneyhteydet täyttävät koko maassa aktiivisen elämisen edellytykset. Kaikki on pidettävä muutoksessa mukana.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman keskeinen osa-alue on alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen. Se tarkoittaa ihmisten ja yritysten säällisten toimintaedellytysten parantamista joka puolella Suomea. Tavoitteen toteuttaminen olisi järkevää käynnistää määrätietoisella otteella osana koronaviruksen kukistamisen ja epidemiasta selviämisen tarinaa.

Kriisin luomat uudet digitaalisia välineitä ja etäyhteyksiä hyödyntävät toimintatavat sekä ihmisten että yritysten osalta tarjoavat erinomaiset edellytykset nykyistä tasapainoisemmalle aluekehitykselle. Tähän väistämättä yli vaalikausien kestävään työhön olisi viisasta ottaa mukaan nykyinen oppositio, jotta sen toteutumiseen löydettäisiin yhtä vahva yhteinen eetos kuin koronavirusta vastaan taisteltaessa on ollut.

Kirjoittaja on eduskunnan ensimmäinen varapuhemies.

On tärkeää huolehtia ikäihmisten osaamisesta digitaalisten välineiden käytössä.