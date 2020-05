Beatles taipui humpaksi – vastoin yleistä luuloa Humppa-Veikkojen versio ei ollut varsinainen parodia

Humppa-Veikot tulkitsi Liverpoolin moppitukkien kappaleet haitarijatsina.

Jos uskoit itsekin,

että toinen hänet vei.

Mä tiedän paremmin,

leikki totta ollut ei.

Hän sinun on (She Loves You) on Humppa-Veikkojen levyttämä The Beatlesin suosikkikappaleen suomenkielinen versio vuodelta 1965. Singlen B-puolelta löytyy niin ikään Beatles-sävelmä Kaikki rakkauteni (All My Loving). Kyseiset hitit olivat keikkuneet jo aiemmin listakärjessä Suomessa, joten niiden humppatulkinnat olivat perinteiseltä tanssiyhtyeeltä melko rohkea veto.

Sovituksista vastasi iskelmämusiikin monitoimimies Kaarlo Valkama (1908-80), joka osallistui uransa aikana satoihin levytyksiin muusikkona ja sovittajana.

Nyt avain sovinnon

sana anteeksi vain on.

Hän sitä odottaa,

kun ei sanotuksi saa.

Vastoin yleistä luuloa kyseessä ei ollut varsinainen parodia Beatlesin musiikista.

Kankkulan kaivolla -radiohupailua varten alkujaan perustettu Humppa-Veikot vain tulkitsi Liverpoolin moppitukkien kappaleet haitarijatsina. Soittajina olivat maan parhaat kyvyt rumpali Kullervo Linnasta lähtien. Solistina toimi yhtyeen keulakuva, komeaääninen Teijo Joutsela. Hänet muistetaan myös Kipparikvartetin jäsenenä ja taitavana viulistina.

Hän sinun on jee jee,

hän sinun on jee jee…

Lopputulos oli joka tapauksessa koominen. Beatlesin ”jee, jee, jee” -kertosäe kuulosti Joutselan laulamana kankealta. Sauvo Puhtilan sanat olivat nekin kömpelöitä ja hieman setämäisiä.

Saukki oli tosin jo edellisvuonna levyttänyt Pikkuoraviensa kanssa rautalankamusiikille irvailevan kappaleen, jossa laulettiin: "meillä sähkölankabändi on".

Ajan nuorisokulttuuria edusti toki myös oravakolmikon aiemmin äänittämä Jöröjukka-rock.

Toukokuun 8. päivä on The Beatles -yhtyeen historiassa merkittävä ajankohta, sillä yhtye hajosi tuolloin tasan 50 vuotta sitten. Kohtalon keväänä 1970 bändi julkaisi myös viimeiseksi jääneen Let It Be -albuminsa.

Maailman tunnetuimpiin kuuluvan yhtyeen vaikutus musiikkihistoriaan on ollut kiistaton maailmanlaajuisesti.

Esimerkiksi Yesterday-hitistä on äänitetty yhteensä yli 4 000 eri versiota.