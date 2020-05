Tuottajien vaadittava yhtiöiltään enemmän

Tuottajien katseet kohdistuvat lihajättien toimivan johdon lisäksi myös yhtiöiden hallintoherroihin. Meneillään oleva joulukinkkukauppa on lihateollisuuden hinnoitteluvoimalle hyvä testi.

Maatalouden uusi kasvukausi käynnistyy kiintoisassa tilanteessa. Koronakriisi on korostanut kotimaisen tuotannon arvoa ja jopa ulkomaisen vierastyövoiman saatavuus on noussut uutisaiheeksi kaikkialla mediassa. Lisääntynyt arvostus pitäisi vain nyt muuttaa tilojen paremmaksi kannattavuudeksi.

Myönteistäkin on ruokaketjussa tapahtunut. Viime vuoden hyvä sato helpotti rehuviljaa tarvitsevia tiloja. Samalla sianlihan hinta on viimein kääntynyt nousuun. Kun öljyn ja lannoitteiden hinnat ovat laskeneet ja Kiinan vienti sujuu aiempaa paremmin, monien lihatilojen kannattavuus on kääntynyt nousuun.

Korona on myös nostanut taas esiin antibioottivapaan tuotannon merkityksen. Antibioottien tehon heikentyminen on nousut esille monissa maissa, kun koronan alentaman vastustuskyvyn yhteyttä muihin tauteihin on tutkittu.

Myös Suomessa viranomaisten kannattaisi kiinnittää tähän huomiota ja pohtia, pitäisikö antibiooteilla ruokittua ulkomaista tuontia rajoittaa. Joka tapauksessa kotimaisten lihatalojen pitää ottaa tästä edustaan kaikki irti. Tulevaisuudessa tuotteiden antibioottivapaus kaiken todennäköisyyden mukaan vain korostuu.

Silti pääosa suomalaisista tiloista kannattaa edelleen liian huonosti. Ennätysmyyntejä tahkoavat S- ja K-ryhmä tuntuvat taas kerran kuorivan kerman kotimaisen kysynnän kasvusta. Elintarviketeollisuudella ei ole vieläkään riittävästi hinnoitteluvoimaa. Tiloille asti lisäeuroja ei tahdo herua.

Tässäkin asiassa tilanne on kuitenkin viime vuotta parempi. Katse kannattaa kiinnittää erityisesti tuottajien omassa hallinnassa olevaan HKScaniin, jonka nousua kuilun partaalta on seurattu viime vuodet henkeä pidätellen.

Nyt alkaa henki kulkea myös yhtiön sisällä. Yaralta toimitusjohtajaksi tullut kivikova hinnoittelija Tero Hemmilä ja Arlalta hallituksen puheenjohtajaksi siirtynyt ruokakaupan veteraani Reijo Kiskola ovat saaneet yhtiön nousu-uralle.

Myös tulostaan parantaneelle Atrialle kumppanin menestys ei ole pelkästään huono juttu. Kun kilpailija ei ole henkihieverissä, kauppakaan ei voi enää hyödyntää koko alan kannattavuuskriisiä viime vuosien malliin. Lihan viennin vauhdittuminen antaa sekä Atrialle että HKScanille hinnoitteluvoimaa myös kotimarkkinoilla.

Silti yhtiöitä omistavien tuottajien pitää edelleen vaatia lihajäteiltään parempaa. Atriaa omistavat osuuskunnat Itikka, Lihakunta ja Österbottens Kött ovat pitäneet jäseniään tyytyväisinä muhkeilla osuuspääoman koroilla. Sen on arvioitu muodostavan parin prosentin lisän jäsentilojen tuloihin. Myös HKScania omistavalta LSO:lta odotetaan hyvityksiä jäsentiloilleen.

Pelin ratkaisee kuitenkin lopulta kaupalta saatava hinta. Tuottajien katseet kohdistuvat tällöin paitsi toimivan johtoon myös yhtiöiden hallintoherroihin. Itikan hallituksen puheenjohtaja Ahti Ritola, Lihakunnan kollega Pasi Korhonen, LSO:n hallituksen puheenjohtaja Matti Murto ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Mäkilä ovat paljosta vastuussa.

Heidän tehtävänään on tahtoa ja vaatia yhtiöiltään hyvää tulosta. Juuri kaupan kanssa käytävä joulukinkkukauppa on tästä hyvä testi. Tuottajat odottavat kinkuistaan viime vuotta enemmän.