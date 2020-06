Raamatusta tuli ohjenuorani pakkaamisessa

Muutossa fyysisen tuskan lisäksi – pakkaamisen ja kantamisen – myös mieli joutuu koville.

Minulla on tänä viikonloppuna muutto.

Sitä on edeltänyt valtava remontti, jossa purettiin vanha pois, jättäen vain kiinteät rakenteet. Minulla on ollut mahdollisuus rakentaa sellainen koti, josta olen haaveillut, tietenkin muistaen budjetin tuomat rajoitukset. Olen saanut miettiä ja pähkäillä maalien väriä ja kaakeleiden asettelua.

Remontointi on ollut valtavan hauskaa. On ollut ihanaa nähdä kuinka uutta syntyy ja haaveet muuttuu todeksi. Mutta nyt on saavutettu se hetki, kun pitäisi muuttaa. Ja jokainen joka joskus on muuttanut, tietää varmasti, että se on ihan hirveän työlästä ja raskasta!

Sen fyysisen tuskan lisäksi – pakkaamisen ja kantamisen – myös mieli joutuu koville. Käydessä läpi vanhoja postikortteja tai muistilappuja, joita laatikoiden pohjalta löytyy, joutuu asettamaan tavaroille ja muistoille arvon.

”Onko tämä säilyttämisen arvoinen?”

”Tulenko lukemaan tätä kirjaa enää uudelleen?”

”Onko mitään järkeä säilyttää leipäkonetta/ jalkakylpyä/kuntopyörää/joogamattoa, jos ne ovat jo vuosia pölyttyneet käyttämättöminä?”

Mutta entä kun siihen leipäkoneeseen liittyykin mukava muisto siitä, kuinka sain sen lahjaksi ja kuinka mukava sillä oli sen muutaman kerran tehdä leipää, vaikka itse leipä ei kovin hyvää ollutkaan?

Tuon koneen lailla kotini on täynnä tavaroita, jotka ovat ihan turhia, mutta joista luopuminen tuntuu että kadotan samalla ne muistotkin.

Raamatussa kirjoitetaan Saarnaajan kirjassa seuraavasti:

”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. -- aika on purkaa ja aika rakentaa, -- aika etsiä ja aika kadottaa, aika on säilyttää ja aika viskata menemään.”

Yllättäen voinkin todeta raamatun olleen ohjenuorani pakkaamisessa: jostain täytyy luopua, jotta voi tehdä tilaa uudelle.

Kaiken ei tarvitse olla ikuista, vaan kaikella on määrähetkensä. Kiitän siis leipäkonetta hyvistä muistoista ja vien sen kierrätyskeskukseen. Olisinpa tehnyt tämän vain jo aiemmin, sillä pakkaaminen muuttuu yllättävän hitaaksi, kun jokaisen esineen kohdalla miettii, että joko sen määrähetki on tullut täyteen…

Onko sinun kodissasi tavaroita, jotka ovat jo tehtävänsä tehneet ja ne voisi viskata menemään?

Kirjoittaja on seurakuntapastori.