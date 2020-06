Sinua tarvitaan jälleen

Myös uusi vero olisi kiva, sellainen EU-vero.

Valitsin aikanaan perussuomalaiset puolueekseni, koska se oli ainut porukka, jolla oli selkeä kriittinen kanta Euroopan unioniin. Tässä politiikan taipaleella rämpiessäni olen usein ihmetellyt sitä, miksi perussuomalaiset on ainoa puolue, joka pitää meteliä EU:n ongelmista. Eivätkö muut ryhmät näe niitä vai eivätkö ne vain välitä?

Olen onnistunut sivistämään itseäni lukemalla joukon kirjoja, joista avautuu selkeästi niin kokoomuksen kuin SDP:n suhtautuminen Euroopan unioniin. Näissä puolueissa aivan oikeasti uskotaan siihen, että Suomi ei pärjää esimerkiksi vapaakauppa-alueessa, vaan koko Euroopan pitää integroitua yhdeksi isoksi liittovaltioksi pärjätäkseen.

Tämä usko on niin vahvaa, että se kestää kovatkin koettelemukset. Jos tulee ongelmia vastaan, ne ratkotaan keinoilla, jotka vain syventävät ongelmia. Ei haittaa, jos keinot rikkovat alkuperäisiä unionin periaatteita, saati sitovat meidät aina vain tiukemmin kiinni tähän kokonaisuuteen. Koska ongelmaa ei oikeasti ole, kun vastaus on joka tapauksessa liittovaltio. Hinnalla millä hyvänsä.

Mikäpä tässä EU:ssa ollessa. Onhan tämä jäsenyys jo osalle aikuisistamme ollut arkea koko heidän elinikänsä verran. Mitä sitä menneitä muistelemaan, saati markkoja. Olemme osa isoa Eurooppaa. Länsimaista liberaalia maailmaa eikä mitään takahikiää. Näytämme kivalta!

Sitä paitsi on niin siistiä, kun ei tarvitse kummoisiakaan matkustusasiakirjoja, kun piipahtaa kulttuurimatkalla Euroopan suurkaupungeissa. Ja euroillakin pärjää, ettei tarvitse mitään ihmeen frangeja vaihtaa. On se näppärää, kun ollaan jäseniä näin kivassa kerhossa.

Heti kun keskustelu menee pikkuisenkaan tästä syvemmälle, työnnetään sormet korviin. EI JAKSETA kuunnella jankutuksia kustannuksista, vastuista, takauksista, ongelmista, jostain lyhenteistä saatikka Dublin-asetuksista, no bail out -säännöistä, saati käyristä kurkuista. Koska nyt nautitaan kuulkaas vapaasta liikkuvuudesta ja lähdetään shoppaileen Milanoon!

Meillä olisi kuitenkin yksi pikku juttu. EU haluaa lisää rahaa. Korona on nimittäin heikentänyt EU-maiden taloutta. Siitähän me emme halua puhua, että nyt pinteessä olevat maat olivat pinteessä jo ennen koronakriisiä, koska se veisi kulissin rahapyynnöltä. Puhutaan siis koronan tuomasta elvytyspaketin tarpeesta, joka meidän osaltamme olisi miltei 10 miljardia euroa.

Kutsu käy, sinua tarvitaan jälleen. Mutta lupaamme että tämä kerta on erilainen! Tällä kertaa sidomme sinut velkavankeuteen. Ja sinun lapsenlapsesi myös. Jatkossa et pääse meistä eroon, vaikka haluaisit. Emmehän me halua, että saksalaiset ja ranskalaiset pankit kärsivät siitä, kun Italia ei pysty hoitamaan velvoitteitaan saati edes veroja keräämään.

Myös uusi vero olisi kiva, sellainen EU-vero. Voimme näin maksaa verot eteläisen Euroopan maiden kansalaisten puolesta ja taata, että Italia saa hävittäjänsä ja Espanja perustulonsa. Sehän kuulemma tuottaa paljon positiivista iloa saajansa arkeen.

Viime aikoina olen alkanut miettiä sitä, että kuinkahan paljon tämä kaikki saa meille maksaa, kunnes kipuraja tulee vastaan ja yleinen mielipide muuttuu? Koska voimme liittyä Tanskan ja Ruotsin rintamaan ja sanoa: ”ei käy”?

Mutta, hyvä hallituksemme kertoi tiedotteessaan, että se kaipaa avointa keskustelua nyt päätöksen alla olevista tukipaketeista ja laajan kansalaishyväksynnän. Jos sinä et hyväksy tätä, laitapas viestiä menemään.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.).

