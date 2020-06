Kokenut taikuri yllättyy itsekin

Puolueen johdossa ainakin toistaiseksi jatkavan Katri Kulmunin osalta myös ministerinvaihdos sujui kompuroiden. Hän tosin soitti Vanhasella ja kysyi tätä tehtävään, mutta vasta sen jälkeen kun oli käynyt selväksi, ettei europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen tulisi tehtävään valittua.

Kuluneen viikon aikana Suomen politiikassa tapahtui valtava käänne. Keskustakonkari Matti Vanhasen astuminen valtiovarainministerin tehtävään on iso asia paitsi hänen puolueelleen myös koko hallitukselle. Vanhasen nimityksen myötä hallituksen talouspolitiikka sai ison annoksen uskottavuutta yli puoluerajojen.

Tehtävään vastenhakoisesti valikoituneen Vanhasen alku on ollut niin vakuuttava, että kokenut taikuri on itsekin hämmästynyt.

Ensimmäiset esiintymiset ovat vakuuttaneet eri etujärjestöt ja jopa oppositiosta on kuulunut aidon tuntuisia kannustuksia uudelle ministerille, jonka pitäisi saada koronan aikana pahasti velkaantunut Suomi uudelleen uskottavalle uralle.

Myös demarileirissä Vanhasen valintaa on tervehditty ilolla. Eurokriiseissä kertynyttä asiantuntemusta kaivataan koko nuoren hallituksen tueksi. Myös se, ettei Vanhasella ollut roolia aiemmin pääministerin tehtävästä syrjäytetyn Antti Rinteen kaadossa, auttaa nyt kummasti.

Pääministeri Sanna Marinia (sd.) helpottaa, että valtiovarainministerinä on itsenäinen ja maltillinen henkilö. Vanhanen saattaa jopa onnistua ajoittamaan päätettyjen elvytystoimien ja myöhempien leikkausten ja veronkorotusten kohdennukset niin, että kansanrintamahallitus kykenee ne yleensä tekemään.

Vanhanen on lisäksi sitoutunut pysymään hallituksessa samoin kuin selvä enemmistö keskustan kärkipoliitikoista ja kenttäväestäkin.

Muun muassa Euroopan unionin erittäin kalliiseen pelastusohjelmaan Vanhanen suhtautuu pragmaattisesti. Hinta on Suomelle kova, mutta pienelle viennistä riippuvalle maalle tulisi vielä kalliimmaksi, jos EU:n talous lamaantuisi.

Huomiota herättävää on Vanhasen ja Suomen Pankin keskustataustaisen pääjohtajan Olli Rehnin samankaltainen ajattelu EU-asioissa. Molemmilla on unionista pitkä kokemus. Eurokriisinhalinnan veteraaneina he myös tietävät, ettei Suomen talous voi selvitä koronasta, jos EU ei siitä selviä.

Huomiota herättävää on niin´ikään keskustan askel kokeneemman sukupolven suuntaan. Puhemieheksi valittu Anu Vehviläinen on Rehnin ja Vanhasen tavoin kulkenut pitkän taipaleen kansanliikkeen keulilla.

Kun muu Marinin hallitus koostuu nuorista poliitikoista, keskusta turvaa nyt kokeneempaan kaartiin. Vanhasen valinnassakin taustalla vaikutti vahva leegio keskustan konkareita aina Seppo Kääriäistä ja Esko Ahoa myöten.

Puolueen johdossa ainakin toistaiseksi jatkavan Katri Kulmunin osalta myös ministerinvaihdos sujui kompuroiden. Hän tosin soitti Vanhaselle ja kysyi tätä tehtävään, mutta vasta sen jälkeen kun oli käynyt selväksi, ettei europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen tulisi tehtävään valittua.

Myös pyrkimykset pysyä muiden puoluejohtajien tavoin hallituksen johtoviisikossa ilman oma salkkua kokivat nopeasti karun kohtalon.

Syyskuun puoluekokouksessa keskusta saa hyvin todennäköisesti uuden puheenjohtajan. Elokuussa tiede- kulttuuriministeriksi palaavalle Annika Saarikolle tie puolueen keulaan näyttää tasaiselta.

Vastuu Suomen taloudesta huolehtimisesta on myös puoluekokouksen jälkeen Vanhasen käsissä, jos hän itse niin haluaa. Myös uuden puoluejohtajan kannattaa toivoa tätä.

Niin tärkeää vakaus nyt on.