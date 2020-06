Ei enää koskaan elämysmatkalle etelään?

Juhannus on käsillä, ja kaupunkilaiset ruopivat lähtökuopissa lomalle.

Entä yrittäjä: oletko valmis?

Kotimaassa sukkuloi tänä kesänä ennätysmäärä hyvää lomakokemusta hakevia suomalaisia: perheitä, pariskuntia ja sinkkuja, nuorisoa ja eläkeläisiä, hyväpalkkaisia ja lomautettuja.

Kuka tahansa heistä saattaa osua sinun yrityksesi ovellesi kysymään mitä vain: lounasta, leipää, mansikkapaikkaa, vessaa, vettä, kala-apajaa, vuokravenettä tai vaikka yösijaa ladostasi tai pihapuustasi.

Mieti, mitä vastaat, sillä se voi mullistaa elämäsi ja hänen käsityksensä tästä maasta. Vaikka turistin kysymys naurattaisi, aloita ystävällisellä hymyllä. Se ei maksa mitään, ja sitten voitkin jatkaa tiedustelemalla tarkemmin, mitä vieras onkaan vailla.

Jos et osaa vastata, lupaa ottaa selvää. Unohda "en kyllä yhtään tiedä" -vastaukset ja kaiva avuksesi internet tai naapurin numero.

Vielä parempi on miettiä etukäteen, mitä matkailija voi ylipäätään kaivata. Mitä palveluita seudullasi on ja mitä ei? Mitä itse kaipaisit? Jos et keksi, kilauta kaverille.

Nyt vielä ehdit koota oman kyläsi miettimään, keneltä saa soutuveneen tai lämpimät sämpylät aamuksi tai tarjoaako joku joogaa, hierontaa tai polkujuoksua. Tänä kesänä kannattaa unohtaa naapurikateus ja koettaa saada jokainen läpikulkija pysähtymään yhteisvoimin, sillä se saattaa toistua ensi kesänä.

Kesäisin etelässä kaupunkilomilla ja Välimerellä käynyt on ihaillut pittoreskeja kyliä, syönyt paikallisia herkkuja ja nähnyt kauniita maisemia. Nyt hän "joutuu" jäämään Suomeen ja luulee tietävänsä, mitä täällä on.

Yllätä hänet. Matkailutuotteesi on varmasti huippuunsa hiottu, mutta mieti vielä kerran, mikä juuri sinun luonasi olisi riittävän ekstriimiä ja koukuttavaa, josta matkailija syttyisi. Ehdit hankkia kauniit kukat, maalata kuistinkaiteet, ostaa laatuastiat vaikka käytettyinä ja uusia petivehkeet astetta parempiin. Tekee vaikutuksen ja maksaa vaivan.

Ohjelmapuoltakin ehdit vielä tuumiskella. Kaikki eivät kaipaa poreammetta, vaan puusaunaa ja veden kantamista, ulkona nukkumista, eväskoria ja opastettua metsäkellintää, uusien perunoiden nostamista maasta, aitan punamultaamista, pullan leipomista ja paistamista leivinuunissa. Asioita, joita ei voi tehdä kotona.

Tuotteista nämä ja listaa nettisivuillesi. Moniin voit laittaa hintalapunkin. Mieti myös, voitko tarjota telttapaikkaa ja karavaanarille suihkua ja sähköä. "Tervetuloa! Aamuksi lämpimiä sämpylöitä!" -kyltin ohi ei voi ajaa.

Kissat, kanit ja kanat vetävät lapsia, mutta lapset haluavat myös soutaa ja onkia, etsiä itse vavan ja vuolla makkaratikun. Varaa siis sopivia puukkoja. Pelkkään kesäkahvilaankin kannattaa hankkia hyppynaru, riippumatto, tikkataulu, mölkky, leija, sulkapallopeli ja jalkapallo. Ei maksa paljon.

Pane pystyyn perinneleikit kirkonrottineen, polttopalloineen ja tikkulautoineen. Maksaa vain kokeilun vaivan.

Sijoita majoitustilaan sateen varalta pelikortit ja sarjakuvia.

Ota itsekin rennosti. Kesälomassa on usein kysymys on pienistä, mutta toimivista asioista ja maalle matkaajilla myös lapsuudenmuistoista. Kaikki eivät lähde enää luksusmatkoille etelään, kun heistä pidetään hyvää huolta täällä kotona.