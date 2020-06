Köynnöspinaatin siemenet löytyivät ulkomaisesta verkkokaupasta

Tänä keväänä puutarhassa on tullut vietettyä paljon aikaa.

Tänä keväänä jäi moni suunniteltu meno käymättä. Se on innostanut investoimaan pihaan ja puutarhaan aiempaa enemmän aikaa ja vaivaa.

Sijoitukset ovat jo tuottaneet korkoa. Puutarhassa on viihdytty, ja sen vaiheita on seurattu tarkkaan.

Yksi huippuhetkistä oli, kun kuollutta syreeniä kaataessani kuulin tuijaan kiinnitetystä pöntöstä poikasten piipitystä.

Olin jo pitkään pohtinut, onnistuuko pönttöä katsastaneiden talitinttien pesintä. Pönttö on matalalla, ja pihassa käy usein melkoinen hälinä.

Istutusten kastelu, suojaus harsoilla ja kitkentä on tullut tänä keväänä hoidettua tavanomaista huolellisemmin, samoin puutarhasuunnitelman teko.

Aikaisemmin olen pettynyt puutarhakauppoihin, kun haluamaani kasvia ei ole ollutkaan tarjolla. Tänä keväänä verkko-­ostokset ovat parantaneet tilannetta.

Kun en muualta löytänyt köynnöspinaattia, tilasin siemeniä britannialaisesta Incredible vegetables -kaupasta, joka on keskittynyt monivuotisiin vihanneksiin.

Nähtäväksi jää, talvehtivatko samalla tilaamani monivuotiset purjot (Allium ampeloprasum) Suomessa, mutta lajike kuulostaa ehdottomasti kokeilemisen arvoiselta.

Kylvöt olisi kyllä saanut merkitä tarkemmin. Tein kasvimaalle kolme kohopenkkiä, joista reunimmaiseen kylvin salaattia ja porkkanaa, koska molempien siementen itäminen oli hieman epävarmaa.

Seuraavalla viikolla muistelin varmasti kylväneeni siemenet keskimmäiseen penkkiin, ja istutin reunapenkkiin lehtikaalin taimet.

Kaikkien kolmen lajikkeen kasvu on ollut menestys. Siksi reunapenkki suorastaan pursusi vehreyttä, ennen kuin siirsin lehtikaalit keskelle.

Myös maa-artisokan siirrossa on ilmennyt ongelmia. Osa mukuloista löytyy kohopenkeistä vasta nyt, kun ne jo kasvattavat vartta. Niitä on kaivettava kasvimaalta esiin mahdollisimman nopeasti ja varovaisesti, etteivät muut kasvit häiriinny.

Huonojakin puolia kiinteässä puutarhasuhteessa on. Kesämatkoille lähteminen on vaikeaa, sillä loman aikana saattavat talitintit lentää pesästään ja pionit puhjeta kukkaan. Kotimiehen paineet kasvavat, kun hoidettavaksi on jätetty pieteelillä puunattu piha.

Onneksi on etäyhteydet! Videopuhelun avulla kasteluneuvojen antaminen onnistuu reaaliajassa ja ruusujen loistosta jää puuttumaan vain tuoksu.