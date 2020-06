Kulkijoita kesäyössä – sama sävel, kaksi sanoitusta

”Kansanlaulujen melodiat ovat yksinkertaisia ja vaatimattomia. Samaa tyyliä vaaditaan niiden esittäjältäkin”, kommentoi Anki Lindqvist esiintymistään julkisuudessa.

Hongat nummella soi.

Värin maahan oksa loi,

ne kesäyöt.

Ne kesäyöt (Summer Nights) on Anki Lindqvistin (1945–2007) unohtumaton kesäkappale. Laulu ilmestyi vuonna 1966 julkaistulla albumilla nimeltä Yksin, joka oli Ankin ensimmäinen soololevy.

Aiemmin folktriossa Anki, Bosse ja Robert laulaneen Lindqvistin debyytti sisälsi pääasiassa amerikkalaista folkia ja kotimaisia kansansävelmiä. Levyn hienovaraisista sovituksista vastasi tanskalaissyntyinen Jörgen Petersen.

Suomenkieliset sanat britti Marianne Faithfullin paria vuotta aikaisempaan hittiin teki Ulf Erik Qvickström, joka oli suomenruotsalainen runoilija ja kääntäjä.

Marianne Faithfull muistetaan erityisesti Mick Jaggerin ja Keith Richardsin laulusta As Tears Go By tekemästään versiosta.

Nauroit murheesi pois.

Taas jos tehdä sen vois.

Varjot laskit alas näin.

Nytpä näet metsään päin.

Ankista tehtiin Suomen ”folk-papitar”, vaikka hän lauloi myös iskelmää ja rockia. Esiintyipä Lindqvist Hair-hippimusikaalin naispääosassakin.

Erilaisissa yleisöäänestyksissä hän kilpaili tasavahvasti suosituimman naissolistin asemasta Katri Helenan kanssa. Hän ei kuitenkaan viihtynyt julkisuuden valokeilassa.

”Kansanlaulujen melodiat ovat yksinkertaisia ja vaatimattomia, ja samaa tyyliä vaaditaan niiden esittäjältäkin”, Lindqvist totesi myöhemmin.

Päivän päättyessä yö

laula, kädet yhteen lyö.

Ja taas nummen honka on

suuri suvi loputon.

Samalla sävelellä kuin Ankin Ikivihreä kulkee myös toinen suomalaisten kesäsuosikki. Topi Sorsakosken ja Agentsin kappaleessa On kesäyö (1988) ei ole kesäisen luonnon mystiikkaa kuten Lindqvistillä.

Jukka Itkosen suomennoksessa juna kuljettaa yksinäistä kitaramiestä läpi kesäisen Suomen takaisin kotiin.

Haloo Helsinki! -yhtyeestä tuttu Elli levytti siitä uuden tulkinnan VR:n kampanjaan viime vuonna. Reissumiehen tilalla Ellin versiossa junassa matkaa reissuleidi.

Kirjoittaja on Osuustoiminta-lehden toimituspäällikkö.