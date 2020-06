Olet onnistunut edes jossain, kun onnistut epäonnistumaan

Anni Takko: "Ihmissuhteissa mennään epämukavuusalueelle, jotta oppisi itsestä ja toisista."

Nepalissa ja Senegalissa asuessani pohdin usein oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumisen hyötyjä. Oppimista ja kehittymistä tapahtuu epämukavuusalueella. Ja toisaalta voi usein huomata, ettei moni asia ollutkaan epämukavuusalueella, vaikka niin alkuun oletti. Epämukavuusalue myös muuttuu koko ajan – ja hyvä niin, koska sehän kertoo siitä, että voi oppia uutta.

Kuulin vastikään, miten jotkut kokeilevat samaa käytäntöä ihmissuhteissaan: ihmissuhteissa mennään epämukavuusalueelle, jotta oppisi itsestä ja toisista. Pidin tästä ajatuksesta oitis, vaikka tällaisessa toiminnassa lienee omat riskinsä.

Riskeillä mietin lähinnä, jos omaa toimintaa ei osaakaan kyseenalaistaa tai tarkastella rakentavasti ja epämukavuusalue viekin omat ajatukset oppimisesta enemmän kohti toisten syyttämistä.

Me kaikki kaipaamme hyväksytyksi tulemista. Sitä, että saa olla oma itsensä. Itse yhdistän nämä ajatukset myös vapauteen. Vapaus olla sitä, mitä on, ilman pelkoa hylätyksi tulemisesta, ja saman antaa myös läheisilleen. Ihmissuhteissa on toki tehtävä myönnytyksiä, mutta samalla niistä myös saa takaisin.

Miten epämukavuusalueelle mennään oppimaan? Kyse on pohjimmiltaan siitä, että tekee jotakin, minkä tekeminen ei tunnu helpolta. Ihmissuhteisiin liittyen esimerkiksi arempi ihminen menee uusiin tilanteisiin ja pyrkii tutustumaan ihmisiin ja kontrolloiva ihminen koettaakin antaa ympärillään oleville ihmisille vapautta tehdä enemmän oman mielensä mukaan.

Mitä jos epäonnistuu? Jos arempi ihminen koetti mennä puhumaan uudelle ihmiselle mutta ei saanutkaan sanaa suustaan? Tilannetta voisi tarkastella oppimisen kannalta. Jos kuitenkin oppi jotakin, ei se ollut epäonnistuminen vaan lopulta onnistuminen. Kuten veljentyttäreni sanoi: ”Oot onnistunut ees jossain, kun onnistuit epäonnistumaan.”

Eikö onnistumisessa olekin juuri tästä kyse: itsensä haastamisesta omalle epämukavuusalueelle, virheiden tekemisestä, oppimisesta ja kasvamisesta.

Hyvää kasvun aikaa meille kaikille!

