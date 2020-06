Korona avasi punavihreille karkkikaupan

Uusien sellutehtaiden sijaan vihervasemmisto unelmoi uusista luontopoluista ja pyöräteistä.

Talouden pito ei kuulu punavihreiden puolueiden vahvuuksiin. Ne mieluummin jakavat rahaa kuin tienaavat sitä. Niin nytkin.

Kuvaavaa on, että Antti Rinne varmisti sosialidemokraattien täpärän vaalivoiton lupaamalla lisää rahaa eläkeläisille. Tuosta vappusatasesta on vain muisto jäljellä.

Hallitusneuvotteluiden onnistumiseksi Rinne päätti kouraista valtion kassaa vielä syvemmältä. Viherpunamulta-hallitus hitsautui kasaan, kun Rinne lupasi toteuttaa kaikkien siihen valikoituneiden puolueiden toiveet.

Ja niitä riitti. Satoja miljoonia heiteltiin huoletta sinne tänne.

Hyviä hankkeita varmaan suurelta osin ja velkahan on veli otettaessa, joten siitä ei kannettu suurta huolta. Kyllä ne laskut sitten aikanaan joku kuittaisi.

Keväällä kaikki muuttui, kun Kiinasta alkoi kuulua kummia. Siellä suljettiin kaupunkeja ja maakuntia ja ostettiin sillä meille aikaa.

Valitettavasti länsimaat eivät ymmärtäneet, mistä taudissa oli kysymys. Korona-aalto yllätti meidät housut kintuissa.

Pääministeriksi noussut Sanna Marin on selvinnyt tulikokeesta hienosti. Hän ajoi kylmän viileästi läpi rauhanajan kovimmat ja kansantaloudelle tuhoisat koronapäätökset.

Nyt on vuorossa koronaelvytys. Siitä sukeutui kaikkien aikojen karkkikauppavierailu vihervasemmistolle. Puolueet pääsivät koronan varjolla jakamaan rahaa enemmän kuin mikään hallitus ennen tätä.

Kevään lisäbudjetin loppusumma kipusi peräti 5,5 miljardiin euroon. Uutta velkaa valtio ottaa tänä vuonna lähes parikymmentä miljardia euroa. Sellaista ei ole ennen nähty.

Parhaan esimerkin vihervasemmistolaisesta talousajattelusta tarjoaa ympäristöministeriön perustama elvytystyöryhmä.

Sen tavoitteet voi kärjistää seuraavasti: Kansantalouteen jakovaraa tuovien uusien sellutehtaiden ja muiden tuottavien investointien sijaan maahan rakennetaan uusia pyöräteitä ja luontopolkuja.

Tärkeintä on, että maailma Suomen johdolla pelastuu.

Koronahoidon laskuja noilla tempuilla ei valitettavasti makseta.

Syksyn budjettiriihestä tulee mielenkiintoinen. Ilmaiselta tuntuva raha on humalluttanut vihervasemmiston. Sitä on syydetty ulos ovista ja ikkunoista.

Heidän viestinsä on edelleen, että nyt ei ole sopeuttamistoimien aika. Sanna Marin jo varoitteli kaivavansa esiin veronkiristykset, jos joku alkaa edes puhua sopeuttamisesta.

Populistisinta on vaatia rikkaille lisää veroja. Siinä ongelmana on, että kovatuloisimman kymmeneksen kontolla on jo nyt lähes puolet verotuotosta.

Toinen mantra koskee veropohjan tiivistämistä. Siitä on puhuttu aiemminkin huonolla menestyksellä, joten luultavasti käteen jää tälläkin kertaa kaivattujen miljardien sijaan vain miljoonia.

Karu totuus on, että koronapiikin lyhentäminen onnistuu vain palveluita karsimalla ja keskituloisten verotusta kiristämällä. Kannattaa siis varautua siihen, että asuminen, autoilu ja eläminen yleensä pysyvät siis kalliina hamaan tulevaan.