Nautin kasvatus-laatikoiden antimista

Täytyy myöntää, etten ole mikään hirveän kova kokkaamaan, saatikka kasvattamaan itse kasviksia tai vihanneksia.

Olen jo monena vuonna ihastellut, kun ystävilläni ja sukulaisillani on ollut kasvihuoneissa ja kasvatusruukuissa kasvamassa tomaatit, kurkut, salaatit, kesäkurpitsat ja erilaiset yrtit, kuten tillit ja persiljat.

Kesän tullen he saavat napsittua omasta kasvihuoneestaan tummanpunaiset tomaatit ja kirkkaanvihreät kurkut suoraan ruokapöytään.

Muutama vuosi sitten kasveista ja varsinkin hyötykasveista innostui myös yläkouluikäinen pikkusiskoni. Hän laittoi alkukesästä mökillemme kasvatuslaatikoihin monia kasviksia, vihanneksia ja yrttejä.

On mukavaa, kun voi hakea itse kasvatettuja kasviksia, vihanneksia ja yrttejä suoraan laatikosta. Salaattiakin on niin monta erilaista, että kulhollinen perinteistä vihersalaattia on saanut aivan uuden merkityksen ja luonut uusia makuelämyksiä.

Lisäksi maussa on huima ero. Kaikki kasvatuslaatikoissa olevat tuotteet maistuvat huomattavasti paremmilta siitä mökin takapihalta kuin kaupan hyllystä haettuina

Vaikka en itse juuri muuta tee kuin kannan välillä vettä kasviksille, silti tuntuu, että niissä maistuisi oman käden jälki. Vaiva ja aika, jota kuluu kasvisten hoitoon.

Olen päättänytkin, että yritän jossain vaiheessa elämääni myös itse saada kasvatettua vähintään kurkkua, tomaattia ja salaattia. Samalla saan koettaa, että jospa ne maistuisivat vieläkin paremmilta, kun olen ne itse kasvattanut alusta loppuun asti.

Tänä vuonna tyydyn kuitenkin maistelemaan pikkusiskoni kasvattamia herkkuja ja siten siis nautin lähinnä pelkästään lopputuloksesta.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.