Kuoppaisia maanteitä ja veronkorotuksia

Ajelin autolla yhtenä kevätpäivänä ystävieni kanssa kotipaikkakunnalleni Punkalaitumelle. Julkisia kulkuneuvoja ei voinut kyseisellä matkalla käyttää, sillä tavaramäärän ja aikataulujen puolesta se ei olisi onnistunut. Eikä tosin julkisilla olisi kotipihan läheisyyteen päässytkään.

Olimme lähestymässä päämääräämme ja käännyimme viimeiselle tielle, joka on tietenkin perinteinen maaseutumainen kuoppainen hiekkatie.

Ajoimme jonkin aikaa ja ystäväni huikkasi, että kuinkas usein tästä kulkee bussit vai millä pääsette täällä liikkumaan.

Hetken aikaa mietin mielessäni, että hetkinen ajatteleeko hän todella, että täällä syrjäseuduilla kulkee julkinen liikenne.

Ystäväni heitto sisälsi ehkä huumoria, mutta samalla minä aloin pohtia yhä enemmän liikkumistani paikasta toiseen. Lähimpään ruokakauppaan kun on yli kymmenen kilometriä eivätkä muutkaan palvelut ole nurkan takana.

Ajan vuodessa paljon autolla ja sen huomaa niin ajankäytöstäni, autostani kuin lompakostani. Opiskelijan eurot hupenevat nopeasti autoveroihin, käyttökustannuksiin ja tietenkin siihen bensiiniin.

Ajan opiskelupaikkakuntani Turun ja kotipaikkakuntani väliä normaaleissa olosuhteissa useampia kertoja viikossa edestakaisin. Julkisten kulkuneuvojen puuttuessa maakunnan reunalta kokonaan on hyvin hankala päästä liikkumaan joustavasti paikasta toiseen millään muulla kuin omalla autolla, vaikka sitä kuinka jopa haluaisi.

Päivittäiset tarpeetkin vaativat oman auton käyttöä. Kauppareissulta kertyy jo äkkiä 30 kilometriä ja mökillä käydessä toiset 30. Kilometrejä tulee siis tavallisesta elämisestä, vaikkei tekisikään mitään sen kummallisempaa tai ajaisi ympäri pikkukylän keskustaa.

Maan hallitus on päättänyt jo hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmaan on kirjattu 250 miljoonan euron kiristys fossiilisten polttoaineiden verotukseen. Tämä päätös näkyy nyt käytännössä ja se nostaa elokuun alusta diesel- ja polttoainehintoja. Veroja on kiristetty useasti ennenkin, lyhyellä aikavälillä katsottuna tarkalleen neljä kertaa. Erityisesti polttoainekustannusten nousu vaikuttaa tavaran kuljetukseen ja raskaiden ajoneuvojen liikkumiseen.

En halua ottaa kantaa siihen, että olisiko päätös pitänyt tehdä vai jättää tekemättä, mutta siihen voin ottaa kantaa, että minun kukkarossani tämä päätös näkyy. Tavallisen maalaisen, jonka kauppareissukin maksaa taas muutaman sentin enemmän näin elokuun alussa, kuin se maksoi heinäkuun lopussa.

Öljyn hinnan ollessa tällä hetkellä suhteellisen alhaalla korostus ei vielä niin pahalta tunnu, sillä olemme tottuneet korkeampiin hintoihin. Öljyn hinnan kuitenkin jossain vaiheessa noustessa näen jo kauhukuvissani, mitä tuo auton tankkiin laitettava aine jo sitten maksaakaan.

Toisaalta maan hallitus on nostanut perusväylänpitoon ohjattua rahasummaa, joka on tällä hetkellä 300 miljoonaa. Korjausvelkaa on laskennallisesti kuitenkin 2,5 miljardin edestä. Joka tapauksessa tämä 300 miljoonaa on parannus entiseen.

Ja ehkä ensi kerralla, kun tankkaan hieman kalliimpaa bensiiniä, autoni ei hajoa liitoksistaan kuoppaisilla maaseututeillä.