Houkuttava matkailukokemus syntyy jo ensikontaktissa

Haluan, että suomalainen matkailu ja maaseutu kehittyvät.

Mikäli sosiaalista mediaa on uskominen, ovat suomalaiset matkailleet kotimaassa ja Norjassa.

Olen aina ollut innokas kotimaan kohteiden kiertäjä. Netistä tulee luettua paikkakunnan tunnusluvut, kahvipöydästä käsiin hakeutuu paikallinen lehti ja matkailuesitteet kuluvat hiirenkorvalle. Lähdemme matkalle usein niin, että majoitusta ei ole varattu etukäteen ja ruokapaikat etsitään matkanvarrelta. Uskon, että moni muukin on tänä kesänä matkaillut tällä periaatteella.

Kesällä ehdottomia valtteja matkailukohteille ovat lapsiperheen näkökulmasta hyvä uimaranta, leikkipaikka majoituspaikan tai leirintäalueen välittömässä läheisyydessä, varattava sauna sekä mahdollisuus laittaa ruokaa tai ostaa sitä. Hyvin pieniä asioita, joilla on merkitystä erityisesti lapsille.

Haluan, että suomalainen matkailu ja maaseutu kehittyvät. Siksi haluan myös kertoa, mitkä asiat minulle matkailijana ovat merkityksellisiä.

Matkailukohteen saavutettavuus netissä sekä palvelujen helppo varattavuus ja ostettavuus ovat minulle matkailijana ehdottomia edellytyksiä. Nettisivuluilla on hyvä olla myös palvelujen hinnat. Se helpottaa ostopäätöksen tekemistä.

Mikäli varaamista ei netin kautta voi tehdä, olisi nettisivulle hyvä kirjoittaa kehotus soittaa ja varata palveluja puhelimitse. Tällöin puhelimeen tulee vastata tai soittaa takaisin pian tai vastata lähetettyyn tekstiviestiin.

Tämän kesän kokemuksien perusteella vaihtelevuutta esiintyy runsaasti, mutta yhä enemmän palveluja löytyy netistä. Samoin tekstiviestiin vastaamisen kesto vaihteli yhdestä päivästä viiteen minuuttiin.

Kohteen houkuttelevuus liittyy nettinäkyvyyteen ja korostuu sosiaalisessa mediassa. Houkuttelevat ja ajankohtaiset postaukset sosiaalisessa mediassa houkuttelevat myös asiakasta paikalle.

Hyvä palvelu on ehdoton osa hyvää matkailukokemusta. Se alkaa nettisivuista tai puhelinkontaktista ja voi jatkua myös matkailijan poistuttua matkailukohteesta. Tänä kesänä olen saanut pääosin hyvää palvelua. Huonoja palvelukokemuksia oli vähän. Matkailin Valtimolla, Outokummussa, Ilomantsissa, Lieksassa, Kuhmossa sekä Limingalla ja Muhoksella. Erityisen ihana kokemus oli karjalaisen lähiruokalounaan pöytiin tarjoilu eräässä valtimolaisessa pirtissä.

Arvostan matkailukohteessa siisteyttä ja estetiikkaa. Pidän siitä, että sisustusta on ajateltu ja mietitty, miltä asiat näyttävät ja tuntuvat. Paikka voi olla kulunutkin, mutta mikäli se on siisti, vessassa on vessapaperia, roskikset eivät pursuile ja pihapiiri on hoidettu, tulee tunne, että asiakas on tärkeä. Kukat ja istutukset tekevät myös useista paikoista viehättäviä. Koronakesänä siisteys, ohjeistus ja käsidesin saatavuus korostuvat.

Viidenneksi haluan nostaa esille hyvän ruuan merkityksen. Kotimainen lähiruoka, marjamehut ja tuoreet leivät kruunaavat lomakokemuksen. Tänä kesänä saimme iltapalaksi eräässä matkakohteessa savustetut muikut ja uusista perunoista tehdyn perunasalaatin. Kyytipoikana oli ilomantsilaisen paikallisen viinitilan juomia. Yksinkertaista ja hyvää.

Toivon, että moni on saanut nauttia tänä kesänä matkailu- ja ravintolayrittäjiemme palveluista. Koronakevään jälkeen alalla on eletty epävarmoja aikoja. Kansainvälinen matkailu ei elvy koronan vuoksi yhtä nopeasti. Uskon, että osaamme hyödyntää tämän kesän opit jatkossakin.

Hyvä palvelu syntyy asiakkaan ja palvelua tarjoavan yrityksen vuoropuhelulla, siksi on hyvä antaa ja ottaa vastaan palautetta, kehittää ja oppia.

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja ja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja.

