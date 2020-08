Keskusta, voisitteko jo palata normaaleiksi?

Kansa toteuttaa parhaillaan pitkäaikaista tavoitettanne hajautetusta yhteiskunnasta. Suuriin kaupunkeihin ehditte, kun kaikki muut ovat jo lähteneet.

Keskusta, hei! Jos siellä on vielä joku, minulla olisi muutama huomio kerrottavana.

Taidatte olla aika sekaisin tällä hetkellä. Ei se ole ihme. Ymmärrän tuskanne, kun lunta tulee tupaan joka suunnasta.

Teillä on perinteisesti ollut suuri tehtävä yhteiskunnassa, mutta nyt jopa poliittiset vastustajanne säälittelevät tilaanne ja lohduttavat, että kyllä teitäkin vielä tarvittaisiin. Sääli on melkein pahinta, mitä politiikassa voi saada osakseen – vain täydellinen välinpitämättömyys on pahempaa.

Taidatte olla hieman eksyksissä. Pohditte, pitäisikö suunnata kaupunkeihin vai pyrkiä aitovierille. Puheenjohtajaksenne pyrkivä Annika Saarikko kuvaakin hortoiluanne osuvasti:

"Reilun kymmenen prosentin kannatuksella on ilmeistä, ettei meillä ole kummassakaan riittävästi luottamusta. Olemme niin pohjalla, että ei voida edes asettaa kysymystä noin." (MT 5.8.)

Olen seurannut keskustaanne aika kauan. Olen tottunut pitämään teitä koko maan puolueena, alueellisen, koulutuksellisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistäjänä, yrittäjyyden ja vastuullisen taloudenpidon puolustajana.

Useimmilla tuntemillani keskustalaisilla on ollut realistinen käsitys, mistä hyvinvointi yhteiskunnassa syntyy. Heidän puheissaan on korostunut yksilön vastuu itsestään ja läheisistään sekä yhteisön vastuu heikoimmistaan.

Puolueena olette ehkä lähimpänä luontoa, ja teillä on ollut aina myös vahva ympäristö-agenda. Siihen ympäristöön on kuulunut myös ihminen elinkeinoineen.

Ette ole tyytyneet etsimään yleistä hyväksyntää, vaan olette uskaltaneet puolustaa arvojanne ja tavoitteitanne voimallakin. On teidät kansa siitä monesti palkinnutkin.

Reilu vuosikymmen sitten pääministeri-puheenjohtajanne Matti Vanhanen äänestettiin Suomen seksikkäimmäksi mieheksi. Samaan aikaan Jutta Urpilaisen SDP määritti itsensä keskusta-vasemmistolaiseksi ja Jyrki Kataisen kokoomus keskusta-oikeistolaiseksi puolueeksi.

Teille on joskus ollut suorastaan tunkua!

Luulen, että oireilette yhä kevään 2019 vaalien murskatappiota. Kansa ei palkinnut teitä talouden pelastamisesta. Puheenjohtajanne Juha Sipilä erosi. Uusi puheenjohtajanne Katri Kulmuni joutui puolestaan alkukesästä eroamaan kohun keskellä ministerin tehtävästä. Ette muuten juuri nousseet puolustamaan häntä.

Teillä on nyt käynnissä puheenjohtajakisa. Olette käyneet pitkään keskustelua huutavasta tarpeesta linjakeskusteluun. Sen aika on varmaan lähellä.

Kisaan ilmoittautuneet Annika Saarikko ja varapuheenjohtaja Petri Honkonen ovat toistaiseksi vakuuttaneet tukevansa pääministeri Sanna Marinia (sd.), luottavansa valtiovarainministeri Matti Vanhaseen (kesk.) sekä haluavansa nostaa puolueenne kannatusta. Kannatuksen nosto on ollut myös puheenjohtaja Kulmunin päätavoite.

Nuo kaikki ovat varmasti teille tärkeitä, mutta kansa voi vaatia enemmän. Se ei oikein tiedä, mihin olette menossa. Kukaan ei äänestä teitä teidän kannatuksenne vuoksi.

Minusta teidän kannattaisi palata taas normaaleiksi. Jos ette ole huomanneet, kansa toteuttaa parhaillaan pitkäaikaista tavoitettanne hajautetusta yhteiskunnasta.

Jos pohditte punavihreyttä, siellä on jo paljon teitä parempia vaihtoehtoja. Jos mielitte suuriin kaupunkeihin, ehditte sinne, kun kaikki muut ovat jo lähteneet.

Suosittelen että heräätte ja olette oma itsenne. Ei minulla nyt muuta.