Korona on koetellut Suomea ja koko maailmaa kovalla kädellä. Mutta se on saanut syntymään myös myönteisiä uusia trendejä. Ensinnäkin on otettu iso digiloikka etätöiden ja -kokousten hyödyntämisessä. Toisekseen suomalaisten into luonnossa liikkumiseen sekä kotimaan matkailuun on noussut ihan uusiin sfääreihin.

Näillä voi olla pysyviä vaikutuksia suomalaisten elämään. Pitkään puheissa ollut etätyö on vihdoin muuttunut todeksi. Se mahdollistaa nykyistä helpommin paikasta riippumattoman työn ja siten asumisen muuallakin kuin kasvukeskuksissa. Perheen muuttohaluja suurten kasvukeskusten ulkopuolelle on usein estänyt se, että työpaikan löytyminen molemmille puolisoille on ollut vaikeaa.

Asiantuntijatyössä etätyön valtavirtaistuminen avaa näissä tilanteissa uusia mahdollisuuksia.

Erityisen suurella ilolla olen pannut merkille luonnossa liikkumisen valtavan suosion. Kansallispuistojen jo aiemmin vahvasti kasvaneet kävijämäärät paukuttelevat tänä kesänä jopa useiden kymmenien prosenttien kasvulukemia. Sama on havaittu useissa muissakin luontokohteissa.

Suosituimmissa paikoissa on jopa jonotettu, ja parkkipaikat ovat olleet tupaten täynnä. Me suomalaiset olemme löytäneet kotimaan luonnon viehätyksen ja arvon.

Vaikka luontomatkailuyrittäjien varauskirjat tyhjentyivät alkukeväällä kerralla ulkomaisista matkustajista, täyttyivät ne melkein samanlaisessa hujauksessa suomalaisista.

Retkipoluilla on tänä kesänä tullut paljon vastaan ensikertalaisia. Toivottavasti kotimaan retkeily jää jatkossa pysyväksi osaksi yhä useamman suomalaisen kesäohjelmaa. Hyviä retkikohteita kyllä riittää koluttavaksi!

Jo ennen koronaa hallitus satsasi vahvasti niin luonnonsuojeluun kuin kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden retkeilyinfran parantamiseen. Tämä työ jatkuu edelleen, jotta luonnossa liikkuminen on helppoa ja entistä useammin myös esteetöntä. Näin kaikilla on mahdollisuus nauttia siitä.

Hyvät polut ja kulkureitit myös suojaavat herkkää luontoa, kun kulku ohjautuu merkityille reiteille.

Kotimaan luonto- ja kulttuurimatkailun suosion kasvu mahdollistaa monenlaista menestyvää yritystoimintaa ja sitä myötä uusia työpaikkoja maaseudulla. Etenkin kansallispuistojen brändi on vahva. Puistomme ovatkin hyvin vetovoimaisia kohteita niin kotimaisen kuin ulkomaisen matkailun piirissä.

Tämä näkyy myös aluetaloudessa: kansallispuistoon satsattu euro tuo tutkimusten mukaan alueelle parhaimmillaan kymmenen euron piristysruiskeen erilaisten majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalveluiden lisääntyneen kysynnän johdosta.

Hallitus on ohjelmansa mukaisesti laajentamassa Suomen kansallispuistoverkkoa. Tämä tarkoittaa nykyisten pienimpien ja repaleisimpien puistojen täydentämistä mutta myös yhden tai kahden uuden kansallispuiston perustamista. Esivalmistelut ovat käynnissä ja ratkaisujen aika myöhemmin tänä vuonna.

Luonnossa ja metsässä liikkuminen vaikuttaa tutkitusti myönteisesti ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Verenpaine ja stressi alenevat jo 20 minuutin aikana – metsässä mieli ja keho rentoutuvat. Metsissä ja soilla liikkuminen parantaa myös vastustuskykyä. Samalla luonto tarjoaa marjoja ja sieniä jokaisen poimittavaksi.

Metsässä liikkuminen ei suinkaan vaadi menemistä kansallispuistoihin tai muille luonnonsuojelualueille. Keskimäärin suomalaisilla on vain noin 200 metrin matka lähimpään metsään.

Luonnossa liikkumiseen on siis tarjolla hyviä mahdollisuuksia käytännössä joka puolella Suomea – asut sitten maalla, pikkukaupungissa tai vaikka metropolialueen ytimessä.

Kirjoittaja on kansanedustaja (vihr.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri.

