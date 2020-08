Etätyö onnistuu jos internet pelaa

Internet tuli tähän yli satavuotiaaseen hirsitaloon noin 15 vuotta sitten. Oli heinäaika ja kone latasi MT:n sääpalvelua. Mokkulayhteys raksutti tuskallisen hitaasti, ja ennustetta odotettiin minuuttikaupalla.

Silloin melkein 80-vuotiaat setäni eivät hermostuneet, eihän tässä mihinkään kiire ole, todettiin ja istuttiin rauhassa. En tiedä, mitä he odottivat lopputulokseksi, mutta toinen heistä vilkuili ikkunasta.

Varsinaista uteliaisuutta he eivät uutta tekniikkaa kohtaan osoittaneet, vaikka yritin kertoa, mitä kaikkea tietokoneilla voi tehdä. Se oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun he näkivät internetin, silloin ei vielä älypuhelimia ollut. Palvelut olivat vasta menossa verkkoon. Lehtityö toki oli jo tietoverkoista riippuvaista.

Lopulta ennuste tuli ja vastaus oli: Epävakaista! Setäni oli jo aikoja sitten tehnyt oman ennusteensa. Kun pilvet liikkuvat noin, sateita ei tähän päälle tule vielä. Kannattaa lähteä töihin nopeasti, sillä myöhemmin sataa.

Näin kävikin, 80 vuoden kokemus kotitilan taivaan tarkkailusta antoi MT:n palvelua luotettavamman ennusteen. Heinät saatiin talliin ja ehdittiin ruotia sääennusteita.

"Ei se internet tiedä mitään", oli tuomio. Sama käsitys pysyi varmaan loppuelämän.

Jo silloin puhuttiin etätyön mahdollisuuksista, mutta heikot yhteydet tekivät siitä mahdotonta. Moneen vuoteen en edes yrittänyt.

Mutta nyt keväällä kaikki oli toisin. Olin täällä etätöissä, ja verkko toimi paremmin kuin kotona Helsingissä. Samaa sanoivat muutkin mökeille töihin tulleet lähiseudulla. Työt kävivät kuin tanssi, ainakin yhteyksien puolesta. Tuntui, että täällähän voisi olla vaikka kuinka pitkään.

Sitten tulikin kesä. Arvelen, että keväällä porukkaa ei vielä niin kovin paljon ollut, sillä sitä mukaa, kun autoja kulki mökeille läheiseen niemeen, verkko hidastui.

Kesäkuussa työnteko oli lähellä mahdotonta. Kun matkailu avautui ja läheiseen Himoksen lomakeskukseen alkoi kertyä matkailijoita, laski datansiirron nopeus lähelle yhtä megabittiä sekunnissa. Keväällä se oli 20:n ja 40:n välillä lähes koko ajan.

Kymmeniä megabittejä verkko-operaattoreiden mainokset lupaavatkin. Ei yhdenkään mainoksessa kerrota, että siirtonopeus voi laskea lähelle yhtä megabittiä.

Operaattorit mainostavat kovasti huippunopeita 5G-yhteyksiä. Varjoon on jäänyt, onko nykyisiä yhteyksiä kehitetty. Talomme on maalla mutta lähellä Jämsää. Lähellä on tuhansia ihmisiä keräävä Himoksen lomakeskus. Ympäristössä on satoja mökkejä, joissa tietotyöläiset miettivät, voisiko täällä tehdä töitä.

Yhteyksien maalla on kerta kaikkiaan oltava vakaita ja riittävän hyviä. Vaatimus ei ole uusi mutta nyt tärkeämpi kuin ennen. Maallemuutto ja useassa paikassa työnteko ovat nyt monien mielessä. Työntekoa hankaloittava huono internet-yhteys voi olla ratkaiseva syy jäädä kaupunkiin.

Minulle korona-ajan etätyö ja verkon viihdekäyttö maalla on todistanut, että langaton verkko riittää nykyisin. En ole kaivannut johtoa koneeseen kiinni. Mutta minimisiirtonopeuden on oltava noin kymmenen megabittiä sekunnissa.

Lopullinen johtopäätös etätyöstä on yksinkertainen. Jos internet laulaa, etätyö onnistuu missä vain. Ellei, niin ei onnistu.