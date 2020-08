300 000 ihmistä myöhemmin

Ilta pimenee. Selaan koronauutisia Yhdysvalloista. Synkälle ajanvietteelle on kehitetty oma terminsäkin: doomscrolling.

Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja (HS4.8.) arvioi ansiokkaasti, että eurooppalaisista on ihanaa ulkoistaa ikävät asiat rapakon taakse.

Ruotsissa on enemmän koronatapauksia väkilukuun suhteutettuna, ja Berliinissä 20 000 marssi turvaväleistä välittämättä, mutta meillä kohistaan vain Yhdysvalloista. Monen mielestä aivan liikaa.

Olen uutisoinnin määrästä eri mieltä. Yhdysvaltojen koronatilanteesta on kirjoitettu Suomessa vähemmän kuin tilanteen vakavuudesta päätellen voisi kuvitella.

Monet uutiset ovat koskeneet lähinnä presidentti Donald Trumpin asemaa lähestyvissä vaaleissa. Kuolemantapausten määrässä suurvalta painii kuitenkin omassa sarjassaan: Washingtonin yliopiston arvion mukaan koronavirus voi viedä joulukuuhun mennessä jopa 300 000 amerikkalaisen hengen.

Vaikka osansa on varmasti myös skandaalinkäryllä, kiinnostukseni taustalla Yhdysvaltoja kohtaan on sen kuvan romuttuminen, mitä maa on Euroopassa edustanut.

Intellektuellien paheksunnasta huolimatta Yhdysvallat on merkinnyt menestystä ja oman tilan ottamista. Eurooppalaisenkin työuran huippua symboloivat lentokoneen ikkunasta häämöttävät New Yorkin valot: täällä ollaan, näin pitkälle on päästy!

Unelmiin kurkottava Yhdysvallat on osoittanut olevansa kyvytön kohtaamaan pandemian kaltaista kriisiä.

Markkinavoimien ja pankkien ehdoilla tanssivan maan turvaverkko on hiutunut ohueksi. Maailman kalleimmasta terveydenhuoltojärjestelmästä marssii ulos potilaita taskussaan lasku, jota he eivät pysty maksamaan.

Kodittomuus on monelle yhä vakavampi uhka. 28 miljoonaa amerikkalaista voidaan häätää maksamattomien vuokrien vuoksi, uutisoi CNBC.

1 200 yhdysvaltalaista terveydenhuollon työntekijää käsittäneessä kyselyssä kolmannes ilmoitti menneensä töihin oireista huolimatta. Yli 900 terveydenhuollon työntekijää on menehtynyt koronaviruksen seurauksena.

Koska sairauspoissaoloista ei useinkaan saa korvausta, monilla ei ole matalapalkkaisilla aloilla varaa jäädä kotiin. Heitä myös painostetaan saapumaan töihin.

Maan huojahtelu koronakriisissä on huomionarvoinen näytelmä, sillä se kielii suurvallan epävakaudesta, jolla voi olla arvaamattomia seurauksia.

Yhdysvallat on usein ollut auliisti osoittamassa muille maille, kuinka niiden kannattaisi toimia.

Eriarvoisuus ja maan sisäinen epäyhtenäisyys ovat tulleet kriisissä näkyvämmäksi. Yhteen hiileen puhaltamisen sijaan osavaltiot ovat kilpailleet hengityslaitteista.

Filosofin ja yhteiskuntakriitikon Noam Chomskyn mukaan Yhdysvallat on demokratiaksi naamioitunut plutokratia. Plutokratiassa hallitsevat ne, joilla on eniten varallisuutta.

Yhä useampi näyttää saaneen tarpeekseen. Ennätysmäärä luopui Yhdysvaltain kansalaisuudesta vuoden alkupuoliskolla (HS 10.8.).