Anniina Liimatainen Marenki on leivonnaisen kruunu

"Kananmuna on varsinainen ihmetuote", kirjoittaa MT:n toimittaja Anniina Liimatainen Hellan kulmalla -kolumnissaan.

Kun minun keittiöstäni kuuluu vatkaimen surinaa, on työn alla usein piirakka tai kakku. Melko usein leipomuksistani löytyy marenkia jossain muodossa. Suosikkejani ovat sitruunamarenkipiiras, pavlova ja klassinen britatorttu. Myös marenkikääretorttu on ihanan kuohkea herkku, ja marenki uunijäätelön pinnalla vie hurmokseen.

Rakastan marengin suussa sulavuutta ja lempeää makeutta. Maistelun lisäksi sen valmistaminen on varsin mielenkiintoista.

Kaikki lähtee munista. Olen huomannut, että kovin tuoreista, suoraan kanalasta haetuista, munista tulee rusehtava ja hampaisiin tarttuva marenki. Syytä ilmiölle en tiedä, mutta syön saamani kotikanojen munat mieluummin keitettyinä tai paistettuina marengin sijaan.

Toiseksi tärkeintä on valkuaisen erottelu, johon liittyvät taidot kehittyvät leivonnan tiimellyksessä. Aiemmin rikoin keltuaisen tämän tästä, mutta nykyään erottelu sujuu jo kuin kokkiohjelmissa konsanaan.

Vinkkinä munan erottelua harjoitteleville voin kertoa, että jos muna halkeaa huonosti ja keltuaisen rikkoutuminen uhkaa, kannattaa käyttää apuna kämmentä. Kun valkuaisen laskee varovasti sormien välistä kulhoon, jää keltuainen kätevästi kouraan.

Myös kahden desimitan käyttö voi pelastaa kiusalliselta keltuaislipsahdukselta.

Kun marenki on napakkaa, seuraa lempivaiheeni eli massan muotoilu. Kauniiden huippupäiden, kiehkuroiden ja pyörtyväisten taiteilu lusikalla on suorastaan terapeuttista. Toisinaan marenkia on mukava myös pursottaa ruusukkeiksi piirakan pinnalle tai pieniksi suupala-marengeiksi.

Olenpa joskus pursottanut marengista vihreitä, kartionmuotoisia joulukuusiakin. Ne sopivat kuin nenä päähän piparkakkutalon pihamaalle.

On jännittävää, miten valkuaisesta ja sokerista saa niin maistuvaa ja kaunista marenkia. Kananmuna on kyllä varsinainen ihmetuote!