Riku-Matti Akkanen ”Tiesin jo kahden vanhana, että minusta tulee laulaja” – Katson sineen taivaan on 75-vuotta täyttäneen Katri Helenan ikivihreä

Katson sineen taivaan

tähti kirkkain sua.

Taas mä pyynnöin vaivaan,

ohjaa kotiin mua.

Katson sineen taivaan on Katri Helenan (1945-) levyttämä iskelmä, jonka hän esitti alun perin vuoden 1979 Eurovision laulukilpailussa Israelissa.

Laulu sijoittui Euroviisuissa sijalle 14. Pisteitä se keräsi kaikkiaan 38.

Suhteellisen heikosta kisamenestyksestä huolimatta kappale pärjäsi kaupallisesti hyvin.

Samana vuonna ilmestynyt, laulun mukaan nimetty albumi ihastutti kuulijat ja myi kultalevyyn oikeuttavan määrän.

Etsien käy lapsonen maan

lohtua iltaan raukenevaan.

Tähti sä yön, loisteesi suo

eksyneen viitaksi hohtees luo.

Laulun taustalla olivat alan todelliset ammattilaiset. Kappaleen sävelsi Matti "Fredi" Siitonen ja sanoitti tunnustettu tekstinikkari Vexi Salmi.

Aikalaisarvioiden mukaan laulun sanoitus muistutti rukousta. Toisaalta sinitaivas liitettiin myös isänmaallisuuteen. Kappaletta on verrattu Katri Helenan levyttämään käännösiskelmään Lintu ja lapsi. Sävelkulku muistuttaa hieman myös venäläissäveltäjä César Cuin pianopreludia.

Peittäen turhaan kaipaustaan.

Toiveenikin päivien työn

mennessään ilta vie syliin yön.

Katri Helena on levyttänyt ikivihreänsä myös englanniksi nimellä I Will Follow Starlight. Muista artisteista Katson sineen taivaan on esittänyt ainakin Kaija Koo Vain elämää -sarjassa vuonna 2014.

Sävelmä on luonnollisesti mukana suositussa Katri Helena -musikaalissa, jota on esitetty eri puolilla Suomea jo vuosien ajan. Musikaalin ensi-illassa laulajatar itse kipusi lavalle ja tulkitsi laulun yhdessä näyttelijöiden kanssa.

Viime viikolla 75-vuotissyntymäpäiviään viettänyt Katri Helena aloitti uransa 1960-luvun puolivälissä läpimurtohitillä Puhelinlangat laulaa. Laulamisen ohella tohmajärveläinen nouseva tähti työskenteli osuuskaupassa.

”Tiesin jo kahden vanhana, että minusta tulee laulaja”, totesi tähti myöhemmin.

Yli puoli vuosisataa suomalaisia viihdyttänyt artisti on tehnyt lähes 500 kappaletta, 52 albumia ja myynyt 1,5 miljoonaa äänitettä.