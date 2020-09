Kepuäijät synkkinä ja Petteri Orpo tuomion torvena – keskusta ja kokoomus punnittiin puoluekokouksissa

"Kokoomus painaa kohti vaaleja kuin puleerattu Audi ohituskaistaa. Kepun Zetor on lommoilla ja renkaissa klappia."

Viikonlopun puoluekokoukset antoivat hyvän kuvan, missä kuosissa vanhat porvaripuolueet ovat.

Vaikka kokoukset olivat hajautettuja, keskustan kärkiporukka kokoontui Ouluun ja kokoomus Poriin.

Ulkoiset tunnusmerkit olivat ennallaan. Kepun salissa vilisi kansallispukuja ja maakuntamarssit raikuivat.

Kokoomus kokoontui konsultinsinisessä hämyssä, joka oli sävytetty herrojen päällä yleisimmin nähtyyn tummahkoon, tiukahkoon kokopukuun.

Petteri Orpo on antanut poikamaisen lyhyen tukkansa kasvaa valtiomiesmittoihin ja ripustanut nenälleen asiallisuutta alleviivaavat, entistä jykevämmät pokat. Näin oppositiojohtajan talouspoliittiseen tuomiosaarnaan tuli pari naksua lisää uskottavuutta – vaikka tekovihastuminen linjapuheen keskivaiheilla jäikin vielä maakuntateatteritasolle.

Keskustan kokouksessa ei ehditty kiinnittää huomiota imagolliseen pilkunviilaukseen. Siellä oli tosi kysymyksessä. Puolue on kuolemankierteessä ja kaksi pääehdokasta otti mittaa toisistaan tosissaan. Nyt on äänestää räpsäytetty, mutta vaikeudet eivät tietenkään mihinkään häipyneet.

Sen verran tuli istuttua kesäloman aikana Kuusamon Apsilla, että jotenkin on päässyt perille, mitä syvällä Kepu-Suomessa oman puolueen touhusta tuumaillaan.

”Sehän on ihan väärässä puolueessa, punavihervasemmistolainen”, tuhahti paikallinen keskustavaikuttaja uudesta puheenjohtajasta. Annika Saarikon toteamus, että feminismi sai hänet aikoinaan liittymään keskustaan, ei ehkä sekään ollut omiaan nostamaan osakkeita äijäköörissä.

Maakuntien kepuäijät ovat pitkään istuneet aidalla ja seuranneet synkkänä tilanteen kehittymistä. Persujen nousu mielipidemittauksissa kertoo, että osa aidallaistujista on jo vaihtanut leiriä. Politiikan pajatsossa takaressu on täyttymässä persuille – jos he saavat ehdokaslistoille muitakin kuin pitäjän propellihattuja.

Budjettiriihi on Saarikon keskustalle tulikaste. Siellä voi vielä yrittää korjata virhettä, joka syntyi, kun puhaviherhallitukseen ylipäätänsä lähdettiin mukaan.

Kokoomuksen kädessä on nyt paremmat kortit. Puolue sai kokeneen ja koetellun puheenjohtajan. Johtajistoon valittiin määrätietoista väkeä, joista ainakin Elina Lepomäellä ja Antti Häkkäsellä on hirveä hinku ansaita kannuksia tuleviin puheenjohtajataistoihin. Keskinäinen kilvoittelu terästää kummasti koko puolueen taistelukuntoa.

Kokoomus painaa kohti vaaleja kuin puleerattu Audi ohituskaistaa. Kepun Zetor on lommoilla ja renkaissa klappia. Vielä ei kuitenkaan ole tullut monttua, josta se ei olisi noussut.

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.