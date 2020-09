Suomen suurin haaste

Koronakriisi pakotti monet meistä tekemään etätöitä. Niillä työpaikoilla, joilta työt oli mahdollista viedä kotiin, tehtiin valtava digiloikka. Moni meistä huomasi, kuinka sujuvaa kotoa tai mökiltä käsin työskentely on, kun yhteydet ja työvälineet toimivat.

Kesämökit kävivätkin tänä vuonna kaupaksi paremmin kuin pitkään aikaan. Maisemanvaihdos mökkiolosuhteisiin saattoi tuntua houkuttelevalta kotiseinien sisällä vietetyn kevään jälkeen. Kiinnostusta saattoi lisätä myös se, että ulkomaille matkustamisesta tuli rajoitusten takia hankalampaa tai jopa mahdotonta.

Olen iloinen siitä, että moni meistä on tänä kesänä löytänyt uusia matkailu- ja ajanviettomahdollisuuksia koti-Suomesta. Suomessa on valtavasti upeita kohteita, joissa riittää nähtävää ja koettavaa.

Kainuussa mökkeily, Lapissa vaeltelu, eduskuntatyö Helsingissä ja asuminen Turussa limittyvät arjessani luontevasti toisiinsa. Mikään näistä ympäristöistä ei sulje toistaan pois tai ole minulle vähemmän merkityksellinen.

Uskon, että moni jakaa kanssani saman kokemuksen. Haluan, että kukin näistä paikoista pitää kiinni vahvuuksistaan ja vahvistaa niitä entisestään tavalla, joka tukee niiden kasvua ja elinvoimaa.

Me kokoomuksessa ajamme sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa jokaisen alueen kehittämisen niiden omista vahvuuksista käsin. Kyse voi olla hyvistä kansainvälisistä yhteyksistä, vahvasta sivistyksestä ja osaamisesta, teollisuudesta tai palveluista tai vaikkapa elinvoimaisesta alkutuotannosta ja matkailusta.

Maamme on kokonaisuus, jossa arvonsa ja roolinsa on niin metropolialueella, suurilla yliopistokaupungeilla, vahvoilla seutukaupungeilla ja pienemmillä taajamilla kuin maaseudullakin. Suomi on enemmän kuin osiensa summa.

Kaupunkiseudut ovat koko Suomelle tärkeitä kasvun vetureita ja innovaatiokeskittymiä. Suomen hyvinvointi perustuu merkittävältä osin luonnonvarojen jalostamiseen. Luonnonvarat ja niitä jalostava teollisuus pitkine arvoketjuineen ovat enimmäkseen muualla kuin kaupunkikeskuksissa.

Maaseudun elinvoimaisuus ei kuitenkaan ole pelkästään alkutuotannon, teollisuuden ja matkailun varassa. Hyvät tietoliikenneyhteydet ja vahva osaaminen mahdollistavat yhä laaja-alaisemman elinkeinotoiminnan paikasta riippumatta. Maailmanlaajuiseen menestykseen voi ponnistaa mistä tahansa.

Paikalliset toimijat ja paikalliset voimavarat ovat alueiden elinvoiman perusta. Omat vahvuudet tunnistamalla ja niihin keskittymällä eri alueet Suomessa ovat saaneet aikaan kestävää kasvua. Paikalliset päättäjät ja toimijat osaavat parhaiten määritellä oman alueensa menestystekijät.

Valtio voi tukea erilaisten alueiden menestymistä esimerkiksi koulutus- ja innovaatiopolitiikalla sekä infrastruktuuriin investoimalla. Pelkästään valtion virastoja siirtämällä ei saada kestävää kasvua aikaiseksi.

Yrittäjyys on avain alueiden menestymiseen. Yrittäjien on voitava keskittyä ydintoimintaansa eli yrittäjyyteen. Annetaan yrittäjän yrittää, puretaan tarpeettomia normeja ja alennetaan verotusta.

Kaupungistumiskeskustelua merkittävämpi haaste Suomen hyvinvoinnille on väestön ikärakenteen muutos. Se aiheuttaa mittavia ongelmia päättäjille, jotka joutuvat ratkaisemaan, miten palveluvelvoitteet sovitetaan yhteen niukkenevien resurssien kanssa.

Tästä näkökulmasta kaupunkien ja maaseudun välinen vastakkainasettelu tuntuu turhauttavalta. Ikärakenteen muutokseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen määrittää, onko Suomi vielä 2030-luvulla hyvinvoiva yhteiskunta. Tämä koskettaa meitä kaikkia, asuimmepa sitten maalla tai kaupungissa.

Kirjoittaja on kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja.

