Talousrikostutkijoita tarvitaan Lopella

Loppi on saanut kyseenalaista mainetta viime vuosina, sillä moni on oppinut tuntemaan kunnan koirasusien kasvatukseen ja eläinsuojelurikoksiin liittyen.

Lopen rikosvyyhdistä ja tapahtumista tuli julkisia suurelle joukolle ihmisiä tammikuussa 2019. Mitkään karmeuksista eivät tulleet yllätyksenä lähipiirille, muille koirasusiharrastajille tai osalle paikallisista. Tämä on käynyt selväksi, kun aiheeseen olen perehtynyt.

Sama tarina toistuu Long Playn -artikkelissa Susi saunassa, joka on toimittaja Jouni Tikkasen laaja seurantajuttu aiheesta.

Tikkasen artikkelista selviää muun muassa, että Lopen tilalta peräisin olevat koirasudet koulutettiin esiintymään Ailo – pienen poron suuri seikkailu -elokuvassa, jossa ne esittivät susia. Tuotantoyhtiön edustaja kertoi olleensa siinä uskossa, että eläimet eivät olleet Lopen tilalta.

Siinä vaiheessa, kun eläimet haettiin koulutukseen elokuvaa varten, olosuhteet olivat olleet jo pitkään huonot, kerrotaan artikkelissa. Viihdeteollisuus siis mahdollisti osaltaan rikollisen toiminnan jatkumisen.

Tuotantoyhtiön edustajalla ei ollut tietoa asioiden todellisesta laidasta, vain uskoa. Lopen tapauksen pääepäiltykin on saattanut uskoa, että hän tekee merkityksellisiä ja tärkeitä asioita salakuljettamalla susia, teettämällä koirasusipentueita ja haalimalla eläimiä haltuunsa huonoihin olosuhteisiin.

Täydellisessä maailmassa paha saisi palkkansa ja tällainen toiminta ei enää jatkuisi. Paikallisilta kuultujen tietojen perusteella vähän tuntuu muuttuneen sen jälkeen, kun pääepäillyn tilalla tehtiin kaksi kotietsintää ja hän oli pidätettynä.

Edelleen kuuluu ulvontaa, haukkumista sekä muuta meteliä ja karkuteillä olevia koiraeläimiä löytyy lähiympäristöstä. Tuntuu uskomattomalta, että kenelläkään viranomaisella ei tunnu olevan kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti kättä pitempää puuttua tilanteeseen.

Ketään ei ole tuomittu ja syytetty kiistää kaiken, mutta näyttö on ilmeinen. Irvokasta toki on, että vaikka tuomio tulisi eläintenpitokiellon kera, sekään ei pysäytä rikollista toimintaa. Sitä on helppo jatkaa bulvaanien kautta.

Suomessa talousrikoksista tuomitaan rankalla kädellä, ehkä seuraavaksi Keskusrikospoliisin talousrikosyksikkö voisi tarttua tähän touhuun.

