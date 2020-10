Korona koettelee

Korona kiihtyy ja leviää nyt pimeää aikaa, syksyä ja talvea vasten. Jo se saattaa koetella meitä henkisestikin ankarammin kuin viimekeväinen tautipyrähdys.

Keväällä kamppailimme kulkutautia vastaan kulkien valoa kohti niin, että poikkeukselliset rajoitustoimenpiteetkin tuntuivat siedettäviltä etenkin kun ne purivat. Tauti saatiin kesäksi melkein polvilleen.

Nyt Suomi on uudessa tilanteessa. Tartuntaluvut lähestyvät eurooppalaisia mittoja. On pahojakin paikallisia tautiryvästymiä. Riski vaanii koko maassa.

Hallitus pitää tautitilannetta vakavana, niin kuin se onkin. Se jo tiukensi männä viikolla ravintoloiden aukioloaikoja. Pääministeri Marin on luvannut mahdollisesti lisätoimenpiteitä alkaneella viikolla. Keskustelut opposition kanssa ovat perusteltuja.

Marinin hallitus onnistui kevään koronapolitiikassaan. Se teki poikkeuksellisia päätöksiä ja tiedotti erittäin aktiivisesti kansalaisille kulkutaudin hillitsemisessä. Päätösten väsymätön perusteleminen lisäsi luottamusta hallituksen toimintaan kansalaisen keskuudessa. Pääministerin suosiokin kimposi korkealle nostaen samalla myös demareiden gallupkannatusta.

Hallitus on korostanut aivan oikein terveyden ja talouden välistä kohtalonyhteyttä. Keväällä puhe kulki niin, että yhteiskunnan asioita hoidetaan terveys edellä ja että kestävintä työllisyys- ja talouspolitiikkaa on kulkutaudin taltuttaminen. Valtiovarainministeri Vanhanen taisi jopa sanoa, että Suomen talous ei kestäisi toista tautiaaltoa.

Valtiovarainministeriö julkisti viikko sitten ennusteensa talouden sumuisista, mutta puolioptimistisista näköaloista. Koronan hallinta maailmalla ja meillä ratkaisee, onko Suomen talous pääsemässä oikeasti uuteen nousuun. Varovaisuus ja suoranainen pelko halvaannuttaisi talouden piristymistä.

Asia on myös toisinpäin. Jos kulkutauti saadaan kuriin meillä ja muualla, talouden nousu voi olla rohevaa. Parasta talouspolitiikkaa juuri nyt on epidemian tehokas taltuttaminen.

Alueilta ja alueviranomaisten toiminnasta on rohkaisevia esimerkkejä. Esimerkiksi Kuhmossa, Mikkelissä ja Lieksassa toimittiin ripeästi, päättäväisesti ja laajalla rintamalla tartuntojen pysäyttämisessä. Ripeys, selkeys ja yhtenäisyys ovat nyt valttia - paikallistenkin kokemusten valossa.

Hallituksen viesti julkisuuteen on uskottava vain, jos siihen ei liity riitasointuja - ei ainakaan julkisuudessa. Jos rajoitetaan, ainakaan samaan aikaan ja samassa asiassa ei voi löysätä. Ulkopuoliselle on tullut vaikutelma, että ministereillä Kiuru ja Lintilä on erilaisia käsityksiä rajoituksista.

Marinin hallitus sai tunnustusta keväällä aktiivisesta tiedottamisesta. Tämä toimintalinja pätee uudelleen pahenevassa tilanteessa. Mitä paremmin kansalaiset, yritykset ja yhteisöt tietävät tautitilanteesta sekä hallituksen ja viranomaisten toimista, sitä vahvempi on luottamus päättäjiin. Epäluottamus kulkutaudin hoidossa olisi myrkkyä laajemminkin hallituksen ponnisteluille.

Poliittinen keskustelu oli kevään koronaoloissa hillittyä, jopa konsensushakuista. Yhteinen vihollinen maltillisti poliittista kielenkäyttöä. Nyt siinäkin ollaan uudessa tilanteessa. On palattu tavanomaiseen poliittiseen asetelmaan: hallitus hallitsee, ja oppositio arvostelee hallitusta yrittäen kaataa sen.

Keväällä oli vallalla semmoinen yhteishenki, että yhdessä nujerramme kulkutaudin. Sama pätee nytkin: jokaisen henkilökohtainen käyttäytyminen ratkaisee, pystymmekö pitämään koronan kurissa. Turvavälit, käsi- ja yskimishygienia ja maskit - ne ovat meidän vallassamme.

Kirjoittaja on ministeri (kesk.)

