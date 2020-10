Annetaanko koulussa lainkaan ruokaa vai imeeko salakavala lapamato ravinnon?

Nälkäasia hyökyi keittiöön poikkeuksellisella voimalla tänä syksynä.

Vasta teini-ikäisten lasten äitinä olen ymmärtänyt, että loppujen lopuksi – vauvan rintamaitovaiheesta saattohoidon tippaletkuun – koko elämämme pyörii ruuan ympärillä. Välillä enemmän, välillä vähemmän. Minulle tämä elämän tarkoitus on valjennut viiveellä, koska olen ollut ensin vahvasti muiden ruokittavana ja sen jälkeen varsin vähän kuluttava.

Kasvavien nuorten ruokahuollon järjestelijälle asioiden tärkeysjärjestys on käynyt harvinaisen selväksi. Ruokaa pitää olla saatavilla, sen on oltava ravitsevaa ja sitä on oltava paljon.

Nälkäasia hyökyi keittiöön poikkeuksellisella voimalla tänä syksynä, kun koulut alkoivat. Aloin jo epäillä, ettei kouluissa enää tarjoilla ruokaa lainkaan, kun iltapäivisin kotiin valui reppukansaa, joiden ainoana asiana oli: ”Äiti. Nälkä.”

Toinen teoriani oli ravintoa salakavalasti verottava lapamatoepidemia, mutta sen hylkäsin, koska pahin nälän valittaja ei syö mitään kalaa lukuun ottamatta purkkitonnikalaa. Tiettävästi tonnikalassa ei ole lapamatoja.

Olen parhaani mukaan koettanut, oman toimen ohella, ratkoa jälkikasvun viheliäistä nälkäpulmaa viime kuukausina. Ja miettinyt, voisiko töistä anoa virkavapaata ruuanlaittoa varten. Voisin helposti käyttää kaikki päivät kokkaamiseen ja leipomiseen, eikä mitään jäisi syömättä.

Akuutin pulman pikaratkaisu oli aamupalojen huomattava terästys. Luin lehdestä nuoren ammattilaisurheilijan ruokalistaa ja laskin, että hän syö muun ruuan ohella seitsemän kananmunaa päivässä. Kananmunia lisättiin meilläkin ruokalistalle. Se on helpottanut aamutuntien kurimusta.

Silti mietin hellan äärellä touhutessani, vastaako kouluruoka tarkoitustaan – ainakaan yläkoulussa. Valinnaisaineeksikin meillä valittiin kotitalous ihan käytännön syystä: siellä saa syödä.

Kirjoittaja on MT Metsän tuottaja.