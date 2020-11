Kateusviikko koittaa, joulusiivous voittaa

Yhdysvaltain presidentinvaalit pidetään tällä viikolla, mutta tavallisesti paljon seuratumpi tapahtuma on kansallisten verotietojen julkistus. Se on nyt vaarassa jäädä vaalien varjoon, vaikka toki me mediassa pidämme niitäkin lukuja framilla.

Verolistausta on kutsuttu kateuslistaksikin, sillä kyllähän se voi harmittaa, jos naapuri tienaa tuplasti tai triplasti sen, mitä minä.

Tiistaiaamuna julkiseksi tuleva listaus sisältää yli 100 000 euroa vuodessa tienaavien nimet. Mukana ovat ansio- ja pääomatulot eli useimmiten palkka ja vaikkapa vuokra-asunnon tulot. Asuntosijoittamisestahan on tullut kansankapitalismia, mutta useimmilla asuntosijoittajilla on vain yksi ostettu tai peritty kohde.

Tänä kesänä pääomatuloja on voinut saada moni muukin, joka on tarttunut kotimaan matkailun suosioon. Useampikin perhe on pistänyt mökkinsä, asuntovaununsa, pakettiautonsa tai jopa telttansa tuottamaan. Verotiedoissa tämä näkyy sitten ensi vuonna, jos tulot on ilmoitettu ja verot maksettu.

Viime vuonna hehkutettiin pörssi- ja asuntosijoittamista, mikä on saanut monet ottamaan sitä varten sijoituslainaa, ja jotkut vivuttamaan reilustikin. Velan korot voi vähentää pääomatuloista, mutta ei itse velan määrää. Kateuslistoja lukevien kannattaakin muistaa, että verottajan tiedoissa ei näy, kuinka isoja velkariskejä tulojen takana on.

Tiedotusvälineiden tiedoissa eivät myöskään näy ne, jotka ovat kieltäneet lokakuuhun mennessä tietojensa luovuttamisen. Perustelun pitää verottajan mukaan olla "erityinen" ja se arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kieltäjätkään eivät voi kuitenkaan estää verottajaa julkistamasta tietojaan, sillä tiedot yli 100 000 ansaitsevista saa kuka tahansa pyytämällä ne vaikka soittamalla.

Mitä hyötyä tiedoista on? Perusteluna on mainittu yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus eli näin meillä säilyy käsitys siitä, mitä mistäkin työstä ja asemasta maksetaan eivätkä palkkojen ja palkkioiden erot pääse repeämään salassa. Iso määrä hyvätuloisia voi kateuden kylvön ohella myös motivoida: jos noin moni, miksen minäkin?

Osa viisveisaa listauksista, koska kateus ei edistä omaa elämää ja parempaakin motivointia on. Esimerkiksi keväällä topakasti alkanut kaappien siivous ja tavaran karsinta.

Koronan ohella kotona pysymiseen kannustaa nyt vuoden pimeimmän ajan alku, ja kun horisontissa häämöttää kotijoulu, motivaatio on kohdillaan.

Kun käy läpi vaatteita, valokuvia, kirjoja, pelejä, harrastusvälineitä ja jopa kalusteita, ihan paras palkkio on täysi roskapussi tai perävalot, kun joku käy hakemassa ilmaiseksi tai pikkurahalla jonkin kapineen ikuisiksi ajoiksi pois. Kun tavara kiertää, toinen saa tilaa ja toinen tekee löydön.

Liinavaatteitani on päätynyt lemmikeille, vaatteita varattomille ja kirjahyllyjä lastenhuoneisiin ja autotalleihin. Pöytälätkän jääkiekko päätyi jollekin tositarvitsijalle, kun alkuperäinen oli kadonnut. Kävipä ovella yksi tulolistan kärkipäänkin kasvo, mutta säästäväisyys ei kai ole varakkaillekaan pahe?

Pienillä myyntituloilla sisustan, kierrättäen tietenkin. Yritän raivata talooni pienen tyhjän tilan, johon tulee kaunis valaisin, kynttilälyhty ja ihan muodon vuoksi joogamatto. Ajattelen saavani elämänhallintaa ja mielenrauhan. Se vasta todellista rikkautta on.