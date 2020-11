Moni asuu nykyään hukkamaastoissa

Että mitenköhän nyt olisi viisasta toimia koirien irtipidon suhteen metsästysalueilla.

Vaikka susista uutisoidaan paljon, harva toimittaja on itse käynyt hukkamaastossa. Näin kirjoittaa Mia Takula teoksessaan Susien mailla.

Sain kirjan mediavedoksen jo syyskuussa. En ole ehtinyt tarttua siihen aiemmin, selaillut vain. Mutta nyt päätin aloittaa kirjan lukemisen. Samalla päätin yrittää suhtautua kirjaan avoimin mielin, siitä huolimatta, että kirjoittaja on tullut tunnetuksi vuonna 1995 vapauttamiensa tarhakettujen takia ”kettutyttönä” ja eläinoikeusaktivistina.

Vielä ei ole kirja-arvion aika, mutta en malttanut olla tarttumatta muutamiin Takulan kirjan kohtiin jo nyt. Kohdat tuntuivat niin ajankohtaisilta.

Kirjan kiitoksissa hän kiittää Lännen Median ja Suomen Kuvalehden toimittajia heidän halustaan tulla susien maille ottamaan selvää, millaista niillä on. Näiden medioiden toimittajat retkeilivät Takulan kanssa ilmeisesti viime tai tänä vuonna alkuvuodesta.

MT:n toimitukseen tuli myös kutsu osallistua syyskuussa susiretkelle Kurikassa. Hetken herkuttelin ajatuksella lähteä Pohjanmaalle kuulemaan Takulan mietteitä henkilökohtaisesti, mutta luovuin koronatilanteen ja metsäkanalintujahdin aloituksen takia ideasta.

Takulan arveluista poiketen rohkenen väittää, että aika moni maakunnan toimittaja asuu nykyään hukkamaastossa, kuten minäkin. Minun nurkillani riistakamerat rallattavat kuvia hukista muiden havaintojen tueksi ja ainakin yksi ajokoira on joutunut suden raatelemaksi mutta jäänyt henkiin.

Takula myös arvelee, että susien kohtaaminen huolestuttaa monia. Paljon mahdollista, että huolestuttaa. Syksyllä julkaistuun kyselytutkimukseen vastanneiden joukosta paljon tai erittäin paljon sutta pelkäsi 35 prosenttia vastaajista.

Minuakin huolestuttaa aika lailla. Että mitenköhän nyt olisi viisasta toimia koirien irtipidon suhteen metsästysalueilla. Takula kertoo pitävänsä koiransa hihnassa, kun vie sen hukkamaille. ”Vastuu on minulla, ei susilla tai Suomen valtiolla.”

No toki hihnassahan hänen on koiransa pidettävä muutenkin, jos ei ole metsästysoikeuden suomaa oikeutta pitää koiria irti. Vastuukysymyksistä on todettava, että susia on toki hankala saattaa vastuuseen teoistaan, mutta kyllä valtio on sitoutunut ottamaan vastuuta susien tekemistä vahingoista tuotanto- ja lemmikkieläimille riistavahinkolain perusteella rahalla.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja

