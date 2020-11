Juominen kuriin!

Kansansairaudet eivät ole suositusten vika, vaan vika on siinä, että suosituksia ei noudateta.

Ruotsalainen kaurajuomafirma kohautti mainoksensa otsikolla: ”Nykyään juodaan aivan liikaa” – tosin paheksuva sormi ei osoittanut olutpulloon vaan maitolasiin.

Perinteisesti tähän vuodenaikaan osa meistä on juonutkin ihan liikaa, kun pikkujoulu- ja glögikausi on alkanut. Jouluna on saavutettu huippu, jota sitten tipattomalla tammikuulla tasoitetaan.

Mutta tulisiko maidon juominen saada kuriin? Maidostahan saadaan helposti tärkeitä ravintoaineita, pitäisikö se nyt vaihtaa kaurajuomaan? Ja vielä lasten.

Suomalaisten maidonkulutus on 1950-luvulta asti laskenut kuin lehmän häntä. Eniten juodaan 1,5 rasvaprosentin kevytmaitoa ja toiseksi eniten rasvatonta. Mutta edelleen Suomi on maidonjuonnin kärkimaa.

Maita ei tosin voi vertailla ihan suoraan toisiinsa. Ruuantuotanto ja ruokavaliot poikkeavat toisistaan ja jopa juomavesi on erilaista.

Jossain päin maailmaa kalsiumia tulee juomavedestä ja D-vitamiinia auringosta ympäri vuoden. Meillä maito on niiden pääasiallinen lähde. Lisäksi maidosta saa B12- vitamiinia, jota ei kasvisruuasta saa lainkaan.

Maito on myös tärkeä jodin lähde ja siitä saa proteiinia huomattavasti enemmän kuin kasvijuomasta. Siksi maitoa suositellaan etenkin lapsille ja vanhuksille.

Somemaailmassa saa helposti synnytetyksi myrskyn, kun vetoaa virallisiin ravitsemussuosituksiin. Kuitenkin suositukset perustuvat satoihin tutkimuksiin, joita asiantuntijat ovat käyneet läpi ja muodostaneet niistä parhaimman mahdollisen tiedon.

Neuvottelukunnassa ei enää ole etujärjestöjen edustajia, vaan kuusitoista ravitsemuksen huippuasiantuntijaa.

Ainakin minä luotan enemmän tämän joukon lausuntoihin kuin vaikkapa kaurajuomafirman mainontaan.

Ravitsemussuosituksissa on erikseen juomasuositus. Sen mukaan lapsi ja nuori tarvitsee päivittäin ruuan lisäksi litrasta puoleentoista litraan nesteitä, joista vähärasvaisia maitoa ja hapanmaitotuotteita voisi olla puoli litraa eli pari, kolme lasillista.

Lisäksi voi juoda vettä, lasillisen täysmehua ja teetä tai kahvia. Vain satunnaisesti tulisi juoda sokeroituja mehuja, limsoja tai kaakaojuomia. Energiajuomia ei alle 15-vuotiaille suositella lainkaan.

Aikuiselle suositus on suunnilleen sama. Poikkeuksena on alkoholi, jota sallitaan naisille enintään yksi ja miehille kaksi annosta päivässä.

Ikääntyneiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota riittävään juomiseen, ja alkoholia ikäihminen saisi nauttia enintään yhden annoksen päivässä.

Toki ilman maitoakin tulee toimeen, mutta silloin on tiedettävä, miten ruokavalion koostaa, että saa kaiken tarvittavan.

Osa ihmisistä sekoittaa suositukset ja todellisuuden. Eli vetoaa siihen, että suositukset ovat ihan pielessä, koska ihmiset kärsivät ylipainosta ja sairastavat. Eikä ymmärrä, että kansansairaudet eivät ole suositusten vika, vaan vika on siinä, että suosituksia ei noudateta.

Kun kaurajuomafirma syyttää maitoa, jää huomaamatta, että ravitsemuksen ongelmat ovat toisaalla kuin liiassa maidonjuonnissa.

Kasviksia pitäisi syödä nykyistä enemmän, kuituakin saisi olla lisää, mutta tyydyttynyttä rasvaa on vara vähentää. Osalla ongelmana on juominen, mutta silloin lasissa ei ole maitoa, vaan jotain ihan muuta.