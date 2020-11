Uutistausta: Mitä toimittajan pitäisi tehdä, kun presidentti valehtelee jatkuvasti?

Trump kaatui, mutta populismin juurisyyt eivät ole kadonneet mihinkään Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa niukan tappion kärsinyt Donald Trump on väittänyt, että vaalitulosta olisi vääristelty niissä osavaltioissa, joissa Joe Biden veti pidemmän korren.

Bidenille suunnattuja ääniä on kuulemma löytynyt kaduilta ja ihmisten takapihoilta Michiganissa ja Wisconsinissa.

Myös postiäänestys oli läpeensä vilpillinen, jos presidenttiä on uskominen.

Väistyvällä presidentillä ei ole osoittaa mitään todisteita väitteidensä tueksi, mutta siitä huolimatta hän on jatkanut vaalien jälkeen päivästä toiseen oman vaihtoehtoisen totuutensa toitottamista.

Tämä tyyli on Trumpin tavaramerkki.

Donald Trump poikkeaa ratkaisevasti perinteisistä länsimaisten demokraattisten valtioiden poliitikoista.

Trumpin presidenttiyttä ovat leimanneet öiset twitter-myrskyt, salaliittoteorioiden levittäminen ja arvaamattomuus.

Ulkopolitiikassa Trumpin kirkkain saavutus lienee Israelin ja Arabiemiraattien diplomaattisuhteiden normalisointi, jossa presidentti oli aktiivinen.

Toisaalta transatlanttinen yhteistyö ja Yhdysvaltain suhteet Eurooppaan ovat nyt historiallisen heikolla hapella.

Presidenttikautensa alussa Trump siivitti maansa talouden ja työllisyyden rivakkaan nousuun, ennen kuin korona romahdutti kaiken.

Kasvun kääntöpuolena oli, että USA käytännössä lopetti kokonaan ilmastopolitiikkansa ja muun muassa vetäytyi Pariisin ilmastosopimuksesta.

Trumpin suhde totuuteen on ollut lievästi sanottuna luova.

Tosiasioiden vääristely ja suoranaiset valheet kuuluivat hänen tapaansa tehdä politiikkaa.

Jos uutiset eivät Trumpia jostain syystä miellytä, hän julistaa ne hetken mielijohteesta valeuutisiksi – ilman sen kummempia todisteita tai perusteluja.

Trumpin mukaan jopa korona oli ensin valeuutinen, ja sitten Kiinan ja demokraattien salajuoni.

Kun epidemia paheni, laittoi Yhdysvallat polvilleen ja ruumishuoneet alkoivat täyttyä, syypää löytyikin WHO:sta, josta Trump sitten erotti Yhdysvallat keskellä synkintä pandemiaa.

Trumpin nelivuotisen valtakautensa aikana esittämien vaihtoehtoisten totuuksien, mielikuvituksellisten väitteiden ja epäloogisuuksien listaa voisi jatkaa melkein loputtomiin.

Olennainen kysymys kuitenkin kuuluu, miksi ne uppoavat niin hyvin kansaan niin Yhdysvalloissa kuin myös muualla maailmassa?

Toimittajia syytetään usein vihamielisestä suhtautumisesta Trumpiin.

Mutta mitä toimittajan pitäisi tehdä silloin, kun presidentti valehtelee jatkuvasti?

Pitäisikö mielikuvituksellisia juttuja myötäillä, jotta tappelulta vältytään?

Vastuullinen media ei voi lähteä mukaan vaihtoehtoisten faktojen maailmaan, vaan asiavirheet on tuotava esiin ja oikaistava julkisesti kerta toisensa jälkeen.

Trumpin mediassa aiheuttama turhautuminen on näkynyt välillä myös toimittajien asiattomana käytöksenä presidentin suuntaan.

Tämäkin vain palvelee Trumpin suurta suunnitelmaa, joka noudattaa kaavaa hajota ja hallitse.

Närkästynyt journalisti on omiaan kääntämään kadunmiehen sympatiat Trumpin puolelle.

Median kannattaisi myös vaalia moniäänisyyttään.

Niin rapakon takana kuin meillä Suomessa on vaarallista kehitystä, jos toimittajien ammattikunnan selkeä enemmistö asuu tietyllä maantieteellisellä alueella – ja edustaa vain yhtä poliittista kuppikuntaa.

Hyvä journalismi on paitsi faktapohjaista, myös pysyy kansan tuntojen taajuudella eikä itse kuplaudu.

On huomionarvosta, että Trump hävisi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Bidenille neljässä ratkaisevassa vaa´ankieliosavaltiossa alle prosenttiyksiköllä.

Trumpin uudelleenvalinta ei ollut kaukana, ja ilman koronaa hän olisi saanut helposti jatkokauden.

Kansan syvissä riveissä Trumpilla on paljon kannatusta, joka ei ole kadonnut mihinkään, vaikka Biden niukasti voitti.

Lähes puolet yhdysvaltalaisista uskoo yhä Trumpia ja Trumpiin.

Suuri osa republikaanien kannatuksesta tulee varakkailta kansalaisilta, jotka inhoavat veroja.

Trumpin kannattajakuntaan kuuluu kuitenkin myös merkittävä joukko pienituloisia ja köyhiä ihmisiä, joita Trump on puhutellut populismin keinoin.

Trumpin edustaman populismin suosion syitä voikin lähteä etsimään ainakin yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.

Tulo- ja varallisuuserot USAssa ovat kasvaneet räjähdysmäisesti jo 1980-luvulta lähtien.

Monet alueet maaseudulla ja teollisuuskaupungeissa ovat käyneet läpi rajun rakennemuutoksen.

Pahimmissa tapauksissa kokonaiset kaupungit ovat tyhjentyneet teollisista työpaikoista sekä veronmaksajista.

Tilalle on saatu vain työttömyyttä, kurjuutta ja näköalattomuutta.

Miljoonilla amerikkalaisilla ei ole pääsyä laadukkaan terveydenhuollon piiriin.

Korkeasti kouluttautuminen on niin kallista, että opintie nousee pystyyn monille pienituloisten perheiden lapsille.

Populismin juurisyyt liittyvät ihmisten kokemaan taloudelliseen ja poliittiseen osattomuuteen, sekä kokemukseen ulkopuolisuudesta.

Ulkopuolisuuden kokemus voi koskettaa myös taloudellisesti turvatussa asemassa olevaa ihmistä, jonka mielestä maailma ympärillä muuttuu liian nopeasti.

Yhdysvalloissa liian moni on liian pitkään kokenut olevansa tavalla tai toisella osaton tai ulkopuolinen, eikä kehityksen suunta ole suuressa kuvassa muuksi muuttunut – ovatpa vallassa sitten olleet demokraatit tai republikaanit.

Demokraattien olisi Bidenin johdolla onnistuttava tuntuvasti vähentämään sosiaalista ja alueellista eriarvoisuutta, viemään Yhdysvaltain teollisuutta ympäristöystävällisempään suuntaan sekä myös turvattava talouden kasvu ja työpaikat.

Kaiken tämän keskellä kansakunnan syvää kahtiajakoa ja epäsovun juopaa olisi kurottava umpeen.

Yhtälö on lievästi sanottuna haastava, ja siinä epäonnistuminen voi palauttaa Yhdysvallat takaisin lähtöruutuun.

2024 valtaan saattaa nimittäin jälleen palata rääväsuinen populisti – kenties jopa Trump itse.

Pitkän linjan vihreä poliitikko Osmo Soininvaara laittoi lusikkansa keskusteluun Yhdysvaltain presidentinvaaleista tuoreeltaan vaalituloksen selviämisen jälkeen.

Hän avasi keskustelun sangen epäonnistuneesti leimaamalla Yhdysvaltain maaseudun takapajuiseksi – ja vertaamalla Trumpin kannatusalueita keskustan kannatuskarttaan Suomessa.

Tämän jälkeen Soininvaara, ilmeisesti kritiikistä viisastuneena, kirjoitti kuitenkin varsin osuvasti suomalaisen ja yhdysvaltalaisen yhteiskunnan eroista Verdelehden tekstissään Miksi Trump ei menestyisi Suomessa.

Soininvaara nostaa esiin perinteisen suomalaisen aluepolitiikan, jolla on pehmennetty rakennemuutoksen iskuja alueille.

"Yhdysvallat on muiden teollisuusmaiden tavoin kokenut voimakkaan talouden rakennemuutoksen automaation ja globalisaation vuoksi. Hyviä duunarityöpaikkoja on kadonnut ja ennen vauraiden ammattimiesten – nimenomaan miesten – tulot ovat romahtaneet. Näin on käynyt Suomessakin, mutta hyvinvointivaltio on pehmentänyt iskua.

Yhdysvalloissa ei iskua ole pehmennetty tulonsiirroilla eikä kutistuvia alueita ole tuettu aluepolitiikalla. Esimerkiksi entinen autoteollisuuden keskus Detroit on menettänyt parissa kymmenessä vuodessa kolmanneksen asukkaistaan", Soininvaara kirjoittaa.

Soininvaara myös huomauttaa, että säätelemättömän markkinatalouden Yhdysvalloissa muuttoliike keskittää koulutetun väestön rannikoiden suurkaupunkeihin.

Koulutettu väestö keskittyy myös Suomessa, mutta USAssa huomattavasti voimakkaammin.

"Miksi meillä maaseutu ei ole suistunut samaan vaan päinvastoin arvostaa sivistystä. Kaksi selitystä on yli kaiken: suomalainen peruskoulu ja Yleisradio. Niitä pitää tukea ja ehkä myös sanomalehtien jakelua haja-asutusalueilla", Soininvaara kiteyttää.

Vihreät ovat ajaneet Suomessa perinteisesti hyvin keskittävää politiikkaa ja olleet aluepolitiikan kärkkäimpien kriitikoiden joukossa.

Silti tai juuri siksi Soininvaaran hieman yllättäväkin aluepoliittinen avaus on tervetullut.

"Kyllä suomalainen hyvinvointivaltio on sitten hyvä keksintö. Puolustakaamme tulojen uudelleen jakoa, aluepolitiikkaa, kaikkien oikeutta terveydenhuoltoon, hyvää peruskoulua ja ilmaista koulutusta, Yleisradiota", hän maalailee.

Tällä kertaa Soininvaaran kanssa on helppo olla samaa mieltä. Aluepolitiikka on tärkeä osa sosiaalipolitiikkaa.

Sieltä voi ammentaa eväitä populismia, osattomuutta ja yhteiskunnallista toraa vastaan.

Lähteet:

BBC: US election security officials reject Trump's fraud claims

Factcheck.org

Yle: Yhdysvallat ilmoitti virallisesti vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta

CNBC: Trump says the coronavirus is the Democrats’ ‘new hoax’

U.S. Department of State: Update on U.S. Withdrawal from the World Health Organization

CNN: Presidential election results

MT: Uutistausta: Suurten järvien alueen teollisuuskaupungit rappeutuvat Yhdysvalloissa

MT: Osmo Soininvaara: Yhdysvaltojen maaseutu on takapajuinen – MTK:n Tiirola: "Tämänkaltaisen eliitin ylimielisen ja jopa rasistisen twiittailun en toivoisi yleistyvän Suomessa"

Verdelehti: Miksi Trump ei menestyisi Suomessa