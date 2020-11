Helena Petäistö Joe Biden ei jätä Boris Johnsonille pelivaraa Irlannin rajakysymyksessä - Bojo on brexitin kanssa vaikeassa paikassa

Kolme ja puoli vuotta Britannian kohtalokkaan kansanäänestyksen jälkeen on vihoviimein tultu tilanteeseen, jossa pääministeri Boris Johnsonin on itse vastattava kampanjoimansa EU-eron seurauksista. Näinä päivinä ratkeaa, syntyykö EU:n ja Britannian vapaakauppasopimus vai ei.

Pääministerin paikkaa havitellessaan Johnson toitotti ”Get Brexit done!”, ”Toteutetaan ero EU:sta!” Nyt on aika pitää lupaus, sillä vuoden vaihteesta lähtien ylimenokausi on ohi, ja Britannia on omillaan.

Heti kansanäänestyksen jälkeen pöllämystynyt Johnson häipyi kakkosasuntoonsa maalle useiksi päiviksi. Hän ei ollut selvästikään odottanut EU:sta eron kannattajien voittoa.

Sitä ennen, kun pääministeri David Cameron ilmoitti sekopäissään Britannian EU-jäsenyyttä koskevasta kansanäänestyksestä, epäröi Johnson pitkään, kummalle puolen asettua.

Opportunistina hän valitsi eropuolen, vaikkei siitä vakuuttunut ollutkaan.

Ei ole helppoa olla Johnsonin housuissa juuri nyt. Atlantin takainen brexitin kannattaja Donald Trump on pois pelistä. Ilman EU:ta Britannia tarvitsee kipeästi hyvää vapaakauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa.

Irlantilaisjuuriaan vaaliva Joe Biden on tehnyt selväksi, että Johnson voi unohtaa koko sopimuksen, jos brexit vaarantaa Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen. Se ei jätä Johnsonille pelivaraa rajakysymyksessä.

Johnsonin pokeripeli kuilun partaalle asti ei ole tehonnut Euroopan unioniin, vaan EU:n punaiset linjat ovat pitäneet kutinsa.

Koronakriisistä kärsivän maan talous ei tarvitse siihen päälle enää EU-eroa ilman kauppasopimusta. Britannian koronakuolemien määrä ylitti juuri 50 000 ensimmäisenä Euroopassa.

Kaiken kukkuraksi Johnson itse joutui tällä viikolla karanteeniin, kun hänen tapaamansa kansanedustaja on saanut korontartunnan. Valokuvassa hymyilevä Johnson poseeraa ilman maskia ja kahden metrin turvaväliä. Vaikka henki oli mennä keväällä, ei käytös ole muuttunut.

Mutta muuten alkaa muutoksen merkkejä pokerinaamalla näkyä. Viime viikolla Johnson erotti Euroopan unioniin tiukimmin suhtautuneet avustajansa peräkanaa.

Kalliin neuvotteluajan tuhlannut Britannia ei voi enää muuta odottaa kuin hyvin laihaa kauppasopimusta. Siitä suurin osa tekstistä on valmiina, mutta edessä on väistämättä vaikeimpien kompromissien aika.

Britannia haluaa EU-erostaan huolimatta täyden pääsyn unionin valtaville markkinoille.

EU:lle se on mahdollista vain, jos Britannia suostuu samoihin sääntöihin, joita se edellyttää jäsenmailtaan eli ei kilpailua vääristävää valtiontukea, ympäristö- eikä sosiaaliasioiden polkemista. Kaupankäynnin säännöt on oltava samat Kanaalin kahden puolen, siitä pitää EU kiinni tasapuolisen kilpailun nimissä.

Manner-Euroopan rannikkovaltiot puolestaan ovat ikimuistoisista ajoista asti kalastaneet Britannian aluevesillä.

Nyt ne ovat kompromissin edessä, kun niiden kalastusoikeus pakostakin supistuu. Ja jotta tulevista riidoista kauppakumppanien kesken selvitään, molempien on suostuttava yhteisesti hyväksyttyyn kiistojen ratkaisumekanismiin.

Nyt on siis ”Bojolla” todellinen näytönpaikka.

Itse muistan hänet 1990-luvun alusta täysin huolettomana ja vastuuttomana Daily Telegraphin EU-kirjeenvaihtajana, joka raivasi joka päivä puskutraktorin lailla tiensä Brysselin pressibaarin läpi paidanhelmat housuista pursuten ja tukka takussa kuin Jukolan Jussilla.

Silloin sai aina kauhulla odottaa, mitä perätöntä ja kirkuvia otsikoita hän taas keksisi kirjoittaa. Yhtä sekavan pääministeritouhun toivoisi jo viimeinkin muuttuvan vastuulliseen politiikantekoon.

Kirjoittaja on toimittaja ja tietokirjailija.

