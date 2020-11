Tunnetko sinäkin Heikki Hiipparin?

Se tapahtui ensi kertaa eräänä synkkänä ja pimeänä alkuiltana vilkkaalla ulkoilureitillä. Puskasta loikkasi pyöräni eteen mies kiireestä kantapäähän mustiin puettuna.

Vältin kohtalokkaan kolarin hädin tuskin. Mies hävisi yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin.

Pian ilmiö toistui, samalla reitillä. Katulamppujen väliseltä varjoalueelta hehkuivat valkoisina vain pyöristyneiden silmien valkuaiset, kun yritimme toisen mysteerimiehen kanssa välttää yhteentörmäyksen.

Aloin kiinnittää huomiota näihin salaperäisiin hahmoihin, jotka joukossamme luikkivat. Kun heihin osaa kiinnittää huomiota, paljastuu heidän määränsä yllättävän suureksi.

Heikki Hiippariksi nimeämäni hahmot tunnistaa mustasta piposta, mustasta takista, mustista housuista ja tummista kengistä. Mustan sijaan vaatteet voivat olla harmaita tai sinisävyisiä.

Hiippari voi olla myös naispuolinen, mutta heitä tuntuu olevan ryhmästä vähemmistö. Yleensä Heikki Hiippari on yli 50-vuotias mies.

Yksi hienoimmista näkemistäni hiippailusuorituksista oli naapuri, jonka tumma hahmo näkyi talkooviikonloppuna vain hienoisena liikkeenä silmäkulmassa tämän karatessa muille asioille.

Olen yrittänyt miettiä tarkkaan, mistä on kyse. Onko keskuuteemme soluttautunut salainen hiippailijoiden järjestö ja jos on, miksi?

Minulla on kolme pääteoriaa.

Ensimmäinen on, että kyseessä on salaisten supersankareiden katujoukkio. He torjuvat rikoksia puskissa väijymällä ja vaihtavat tiedustelutietoja matkapuhelimiensa kautta.

Heidän kävelysauvansa näyttävät aivan normaaleilta, mutta sisältävät asearsenaalin, jota James Bondkin kadehtisi.

Joukkio on ilmeisen tehokas ja huomaamaton, sillä ovathan Suomen puistikot ja ulkoilualueet maailman turvallisimpia. Ilmeisesti kaikkien supersankareiden kannattaisi olla myöhäiskeski-ikäisiä, vähenisi se turha hötkyily.

Toinen teoriani on, että kyseessä ovat valeasuiset, vai pitäisikö sanoa, tavisasuiset julkkikset.

Missä muualla saisivat jahdatut Hollywood-tähdet kuten Woody Allen, George Clooney ja Jack Nicholson elää aivan tavallista elämää kuin marraskuisessa Suomessa?

Kukaan ei ole niin näkymätön kuin harmaaseen pukeutunut lenkkeilijä rospuuttoajan pajukkoa ja pellonpientaretta vasten. Metsässä voi vielä poiketa etsiskelemässä suppilovahveroita tai karpaloita ja tehdä Instaan superfoodeja ja luonnonrauhaa ylistävän stoorin.

Ehkä naapurimmekin on Robert de Niro enkä vain ole tajunnut sitä!

Kolmas teoriani on, että kyseessä ovat Korvatunturin modernisoidut järjestelyt. Uskon, että myös tonttujen ammattiyhdistys on herännyt vaatimaan työntekijöilleen parempia varusteita.

Pakkasaikana tuohivirsut ja nahkaiset lapikkaat ovat vielä ehkä toimineet tiedusteluhommissa, samoin punaiset villavaatteet.

Ilmastonmuutos on muuttanut kelejä, joten kyllä tonttujenkin on siirryttävä gore-texiin. Harmaa sopii myös maastoutumiseen huomattavasti paremmin.

Olipa salaisten hiippailijoiden homma mikä tahansa, se on vaarallista puuhaa. Jos tunnet Heikki Hiipparin, osta hänelle heijastinliivit.

Ulkoilu kannattaa aina, mutta vain, jos selviää lenkistä hengissä.