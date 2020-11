Eläkepommi peruutettu – jälleen kerran

Työeläkeyhtiöt eivät olleet vielä kuuminta hottia ja seurattavaa 1990-luvun alkupuolella, kun puheet eläkepommista kiihtyivät ensimmäisen kerran.

Räjähdysvaara? Pommi vai suutari? Eli riittävätkö työpalkoista kerätyt ja kerättävät varat kattamaan luvatut eläkkeet.

Suutarihan se pommi oli silloin. Tuunattuna työeläkejärjestelmä on pystynyt pitämään lupauksensa tähän päivään saakka.

Tel-maksujen korotuspainetta on ollut aika ajoin. Niitä on nostettu, tasapaino eläkelupausten ja kerättyjen maksujen välillä on pitänyt palauttaa.

Koronavuotena työeläkemaksua alennettiin määräajaksi vuoden loppuun 2,6 prosenttiyksikköä. Työnantajille ja yrittäjille annettiin maksujoustoja ja lisäaikaa maksuihin.

Koronakriisi aiheuttaa joka tapauksessa painetta nostaa työeläkemaksuja nykyisestä 24,4 prosentista palkoista. Se olisi myrkkyä niin talouskasvulle kuin työllisyydelle.

Eläkerahastot sijoitustuottoineen ovat hellittäneet maksupainetta. Ilmarisella puskuria on sijoitettuna varallisuutena runsaat 50 miljardia euroa, Varmalla syyskuun lopussa lähes 47 miljardia euroa.

Työeläkejärjestelmämme on osittain rahastoiva eli kerätyillä maksuilla maksetaan nykyisten eläkeläisten eläkkeitä sekä kerätään varoja tulevia eläkkeitä varten. Vuodesta 2013 yhtiöiden vakuutusmaksutulo on alittanut maksetut eläkkeet.

Covid-19-vuosi on ollut vuoristorataa eläkeyhtiöiden sijoituksille. Syyskuun lopussa Ilmarinen tel-yhtiöistä ainoana kirjasi positiivisen sijoitustuloksen. Varman sijoitukset elpyivät, mutta jäivät yhä miinukselle. Kolmanneksi suurimmalta, Elolta, Finanssivalvonta on vaatinut tervehdyttämissuunnitelmaa.

Sijoitustuottojen palautuminen antaa aikaa. Tel-yhtiöissä valtaa käyttävät ammattiliitot ja työnantajajärjestöt eivät tässä tilanteessa – jos missään – halua ryhtyä neuvottelemaan uudesta eläkeuudistuksesta.

Sijoitusriskiä pystyy hajauttamaan Suomesta maailmalle. Sukupolvien välistä riskiä ja eläkelupauksia taas ei voi hajauttaa.

"Hyvä uutinen tässä on se, että nyt on 3–5 vuotta aikaa katsoa, miten tilanne kehittyy."

Arvio on Varman toimitusjohtajan Risto Murron.

Palstalla tarkastellaan talouden käänteitä joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.