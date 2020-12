Virtuaalikokoukset jäävät usein valjuiksi – etäkokousähkyn takia tilaisuuden sisällön pitää olla erityisen kiinnostava

Pandemia jarruttaa kansainvälistä metsätyötä. Useampi tärkeä tapahtuma siirtyi odottamaan parempia aikoja.

Koronapandemia pysäytti maailman tavalla, jota harva osasi aavistaa. Keväällä siirryimme nopeasti aikaan, jossa yhteydet maailmalle pidetään etäyhteyden välityksellä.

Moni kansainvälisen yrityksen työntekijä on kertonut olevansa helpottunut, kun kahden tunnin kokouksen takia ei enää tarvitse lentää Keski-Eurooppaan. Toisaalta esiin on noussut kasvokkain kohtaamisen arvo.

Useita metsäalan kansainvälisiä kokouksia on siirretty koronan jälkeiseen aikaan. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n maailmankongressia siirrettiin lähes puolellatoista vuodella. Maailman metsäkongressi ja kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen kokous odottavat nekin parempia aikoja.

Varsinkin intensiivisiä aivoriihiä, joissa yritetään hahmotella käsitteellisiä kysymyksiä ja joissa osallistujat jalostavat läheisessä vuorovaikutuksessa ratkaisevaa ajatusta askel askeleelta, on vaikea käydä ruutujen takaa.

Kun pitää luoda uutta tai ratkaista ryhmässä monimutkaisia ongelmia, fyysisesti samassa tilassa oleminen on oikeasti merkityksellistä. Luottamuksen luominen osapuolten välillä ja sopimusten hiominen valmiiksi vaativat kasvokkain kohtaamista.

Virtuaalikokoukset jäävät usein valjuiksi. Jopa pörssiyhtiöiden osavuosikatsauskokouksiin on kaivattu paljon lisää vuorovaikutteisuutta. Aiemmin tuhansia osallistujia keränneisiin kansainvälisiin kokouksiin on etäyhteydellä vaikea saada osallistujia.

Etäkokousähkyn takia tilaisuuden sisällön pitää olla erityisen kiinnostava, jotta osallistujien mielenkiinto säilyy. Kilpailevat kokoukset ja työtehtävät ruudulla aiheuttavat kiusauksen seilata työtehtävien välillä.

Pahimmillaan etäkokouksessa joutuu pinnistelemään pysyäkseen keskustelun perässä. Kokonais­käsityksen muodostaminen on työlästä. Ristiriitaisia ja hankausta aiheuttavia asioita on vaikea viedä eteenpäin. Avainpuhujat putoilevat linjoilta, ääni ja kuva pätkii, näyttökuva on piskuinen.

Organisaatioiden tietoturvaosastot koettavat pysyä Adobe Connect, Teams, Zoom, Skype, Lync, Google Meet, Webex, GoTo Meeting, Bluejeans, Howspace, Marco Polo -viidakon perässä. Laitteistokin vaihtelee, mitä kauemmas ollaan yhteydessä. Kun kommunikoidaan ruudun välityksellä, kulttuurierojen vivahteiden kanssa saa olla tarkkana.

Millainen mahtaa olla se paljon aprikoitu ”uusi normaali”? Palataanko lähelle vanhaa tapaa kokoustaa vai tuleeko tilalle jotain ihan muuta?

Eristäytymisen aikana henkilökohtaisen ihmisten kohtaamisen arvo on korostunut. Se on tärkeää uuden, hiljaisen ja tulevalle merkityksellisen tiedon ja ajan tasalla pysymisen kannalta. Kasvokkain ihmiset tuntuvat kuuntelevan ja osallistuvan tarkkaavaisemmin kuin ennen.

Ihmiskuntaa kohtaavat suuret haasteet eivät odota. Rokotetta odotellessa kannattaa muistaa, että mitä kauempana maailmat ovat, sitä tärkeämpää on, että viesti kulkee selkeästi, ja osapuolilla on sama käsitys siitä, mistä neuvotellaan.

Kirjoittaja on Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö.