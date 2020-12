Tosi kyseessä Suomen metsille

EU:ssa tuunataan tällä hetkellä useita Suomen metsiin merkittävästi vaikuttavia politiikkatoimia. Erittäin huolestuttavaa on, että näitä lainsäädäntöesityksiä ja uudistuksia rustataan yksi näkökulma edellä unohtaen kokonaiskuva sekä talouden ja työpaikkojen realiteetit.

Mistä on siis kyse?

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa EU:n uuden biodiversiteettistrategian, jossa vaaditaan 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista suojeltavaksi, ja 10 prosenttia tiukan suojelun piiriin.

Käytännössä tämä iskisi kovaa myös metsien talouskäyttöön. Erityisen hurjaa tästä tekee se, että huomiotta jäävät tosiasiat: 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta on metsää, josta 13 prosenttia on jo tiukan suojelun piirissä. Lisäksi yli puolet EU:n suojelluista metsistä sijoittuu Suomeen. Siksi EU-komission kaavailut kuulostavat erityisen kohtuuttomilta.

Yhden koon hanskaa yritetään tunkea jokaisen käteen.

Tämän lisäksi komissio julkaisee ensi vuonna EU:n uuden metsästrategian.

Myös esimerkiksi lulucf:n, kestävän rahoituksen, uusiutuvan energian- ja energiatehokkuusdirektiivin päivityksistä tullaan käymään kovaa vääntöä EU-tasolla.

Euroopan parlamentissa neuvottelemani metsästrategia sekä jäsenmaiden muodostama neuvosto linjasivat loka–marraskuussa, että vastuu metsäpolitiikasta kuuluu jäsenmaille itselleen. Tämä on vahvistettu myös EU:n perussopimuksessa, jossa mainitaan ainoastaan, että ympäristö-, ilmasto-, ja energiapolitiikan linjauksilla on vaikutusta myös metsiin.

EU-lainsäätäjistä kolmas eli EU-komissio vaikuttaa tosin vetävän aivan omaa linjaansa metsäasioissa. Komissiossa on tapahtunut totaalinen viherpesu viime eurovaalien jälkeen. Valtaa pitävät useimmiten metsistä hyvin vähän mitään ymmärtävät tahot.

Metsäosaaminen Hollannista ei välttämättä takaa samaa lopputulosta, kuin esimerkiksi mitä meiltä Suomesta olisi saatavilla.

Komission varapuheenjohtajalla Frans Timmermansilla on vahva oma poliittinen agendansa Euroopan pelastamiseksi vihreän kehityksen ohjelman kautta, ja siihen kuuluu olennaisesti metsien totaalinen suojelu ja ennallistaminen.Ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius komppaa häntä hienosti perässä.

Biotalous ja kestävä metsänhoito mainitaan komission papereissa vain sivujuonteina ja välttämättöminä pahoina. Tämän lisäksi ympäristön pääosasto komissiossa ja sen virkamieskoneisto on valjastettu kuin Troijan hevonen kuljettamaan Timmermansin henkilökohtainen poliittinen ambitio maaliin.

Metsät nähdään lähinnä vain hiilinieluina ja aseistetaan pahimmassa tapauksessa kompensoimaan muiden sektoreiden päästöjä. Tavoitteiden kun pitäisi olla fossiilisista irrottautumisessa eikä metsien käyttämisessä laastarina muiden sektoreiden ongelmille.

Näin ollen kokonaisvaltaiselle tarkastelulle ja jäsenmaiden erityispiirteiden huomioimiselle jää hyvin vähän tilaa, kun keskustellaan suojelutavoitteista tai metsien kestävästä hoidosta.

Kauhuskenaario onkin, että EU:n uusi metsästrategia tullaan kirjoittamaan biodiversiteettistrategian jatkeeksi, ja parlamentin ja jäsenmaiden tasapainoiset metsästrategiakannat jätetään huomiotta.

Nyt on suomalaisen metsäosaamisen näytön ja toiminnan paikka. On tosi kyseessä, ja nyt on suunnattava kaikki vaikuttamistyö Brysselin suuntaan ja nimenomaan komissioon.

On kuultava juuri niitä, jotka elävät metsistä ja hallitsevat samanaikaisesti metsien monimuotoisuuden turvaamisen sekä niiden kestävän käytön.

Tämä komission yhden miehen show ei voi määrittää sitä, saammeko jatkossakin käyttää metsiämme kestävällä tavalla. Nyt jos koskaan on aika toimia.

Kirjoittaja on europarlamentaarikko (kok.).

