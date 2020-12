Yhdeksän kuukautta odotusta – vankilassa, lasta odottavalla nuorella Marialla ja koronan kourissa

Muutos yhdistää näitä kolmea yhdeksän kuukauden odotusta, Miika Hynninen sanoo.

Yhdeksän kuukautta on pitkä aika odottaa. Kutakuinkin niin kauan on siitä, kun pelottava pandemia ilmestyi kouriintuntuvasti suomalaisten todellisuuteen hallituksen tiedotustilaisuudessa. Leviämisvaiheen rajoitukset astuivat voimaan, aloimme odottaa pandemian kehittymistä ja rajoitustoimien tehoa.

Itse kunkin odotusaika on muotoutunut omanlaisekseen rajoitusten, suositusten, karanteenien ja etätöiden yhtälöksi. Sopivasti Yhdysvaltain presidentinvaalien käännyttyä ratkaisun puolelle saimme toivoa herättäviä rokoteuutisia. Tästä selvitään sittenkin – maata näkyvissä.

Yhdeksän kuukautta odotusta oli edessä myös nuorella Marialla, jolle enkeli Gabriel ilmoitti lapsen syntymästä Raamatun mukaan. Tapahtumasta muistuttavaa Marian ilmestyspäivää on vietetty perinteisesti – juuri raskausajan verran ennen joulua – 25. maaliskuuta.

Äidiksi ja isäksi tulleet tietävät, millaista on odottaa lapsen syntymää, vaikkakin kokemus on aina ainutkertainen. Odottavan mielessä tulevaisuus on läsnä läpitunkevasti. Jouluradion kuuntelu olisi Marian odotusta myötäeläen luontevaa aloittaa jo maaliskuussa.

Yhdeksän kuukautta on vankilatuomiolle hankala pituus. Ensikertalaiselle se tuntuu ikuisuudelta ja kokenut konna kuluttaa sen kastumatta. Se on riittävän pitkä aika oppia talon tavoille ja verkostoitua vankilan vakiojoukkoon. Se on liian lyhyt aika pysyvälle elämänmuutokselle, mutta monennetta tuomiotaan suorittavalle se saattaa olla ”viimeinen” ja henkisesti pisin.

Elämänhallintansa kanssa kamppailevan laitapuolen kulkijan kuukaudet kulkevat päivärutiinien sanelemana vapautumista odottaessa. Siviilielämää kaivataan kuin kuuta nousevaa, ja samalla pelätään kuin viikatemiehen varjoa.

Muutos yhdistää näitä kolmea yhdeksän kuukauden odotusta.

Maailmanlaajuinen pandemia on muuttanut pysyvästi tapaamme elää. Maailma ei ole entisensä. Marian odotuksesta syntyi muutakin kuin poikalapsi – syntyi rauhan ja rakkauden uskonto, jonka sanoma on muuttanut maailmaa pysyvästi paremmaksi. Kuukaudet vankilassa muuttavat ihmistä.

Viekö muutos syvemmälle syrjäytymiskierteeseen vai herättääkö se elämään?

Muutos on aina mahdollisuus – vanhan voi jättää taakseen ja kiinnittyä uuden elämän toivoon.

